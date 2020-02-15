1937年，中国抗日战争全面爆发后 革命火种在河洛大地播撒 （铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）

1936年12月，西安事变在我党和平解决的方针下得到了完满的解决，推进了第二次国共合作。1937年7月7日，日本帝国主义发动了震惊中外的卢沟桥事变，中国抗日战争全面爆发。河南成为华北抗战的后方、南北战场的枢纽。同时，河南也成了日军侵占华北后又一个夺取的目标。

中共豫西特委梁村旧址 （资料图片）

1936年12月，西安事变在我党和平解决的方针下得到了完满的解决，推进了第二次国共合作。1937年7月7日，日本帝国主义发动了震惊中外的卢沟桥事变，中国抗日战争全面爆发。河南成为华北抗战的后方、南北战场的枢纽。同时，河南也成了日军侵占华北后又一个夺取的目标。

在国共两党第二次合作、共同抗日的形势下，豫西党组织进入空前大发展时期。

中共洛阳县委成立，积极宣传党的政策

从1931年九一八事变爆发后，反抗日本帝国主义侵略的斗争从上海、南京等大城市首先发动，立即向中小城市扩展。中共河南省委号召全省民众反对日本帝国主义侵略，中共洛阳地下党组织宣传共产党的抗日主张，反对日本帝国主义侵略和国民党政府的不抵抗政策。

根据中共党史出版社出版的《中共洛阳党史(第一卷)》记载，抗日战争时期，共产党领导的豫西抗日斗争经历了三个阶段。其中第一阶段从1937年7月至1939年7月，党组织大发展，党领导的抗日救亡运动、统一战线工作蓬勃展开。

1937年9月，中共豫西工委改为中共豫西特委。同月，中共洛阳县委成立，隶属中共豫西特委。

中共洛阳县委成立后，积极在学校师生中宣传党的政策及抗日民族统一战线，开展抗日救亡运动。党组织发动进步教师对旧教材和教学方法进行改革，除讲授具有爱国主义内容的古诗词外，还讲授《共产党宣言》《论持久战》《西安事变》《游击战术》等，启发学生的政治觉悟，激发他们的抗日爱国热情，不少进步青年奔向解放区，参加抗日斗争，走上革命道路。

在洛阳城乡迅速掀起抗日救亡运动

《中共洛阳党史(第一卷)》中提到，中共豫西特委成立后，迅速抓住抗战初期有利的革命形势，在洛阳城乡迅速掀起由各阶层人民参加的抗日救亡运动。

其中，《战旗旬刊》《行都日报》起到了重要作用。《战旗旬刊》是抗战初期中共豫西特委在洛阳公开出版的刊物，由吴芝圃、郭晓棠、刘潇然主编，其宗旨是唤起民众、抗日救国、保卫家乡。《行都日报》创办于1937年年底，积极宣传共产党的各项抗日主张和政策，深得人心，日销量猛增至万份。

抗战开始后，中共豫西特委邀请进步人士张荫萍、张友仁、周筱沛、赵介民等提出申请，成立洛阳各界抗敌后援会，在进行抗日宣传、慰问抗日将士的同时，还举办了小学教员训练班。在训练班中，我党组织发展了一大批积极分子加入共产党。

1937年冬，新安县成立新安县抗敌后援会后，中共党员郭允升、李之放加入，他们组织宣传抗日救亡运动，向抗日前线写慰问信，发动募捐，给抗日将士做棉衣、棉背心、帽子，护理从前线撤下来的伤病员等，做了大量工作。

播撒革命火种，夯实豫西革命基础

“统一战线，武装斗争，党的建设，是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝。”洛阳市委党校党史党建教研部主任、副教授王洲说，我党通过洛阳妇女组织和豫西民运指导委员会等开展统战工作，促进抗日救亡运动广泛开展，在广大城乡播撒革命火种。

1937年12月，洛阳各界妇女抗日救国会(简称洛阳妇救会)成立，洛阳各界妇女约600人参加。妇救会将豫西妇女救亡运动搞得轰轰烈烈，她们在十字街搭台演出，台上放个箱子，写着“抗日救国站”进行募捐。她们将募捐到的钱拿到商店买成布、棉花，再缝被做衣，慰问伤员。

洛阳妇救会在豫西有较大的影响。1938年2月，洛阳妇救会委员王云屏到延安参加了陕甘宁边区第一届妇女代表会，并被选为大会主席团成员。

王洲说，中国人民经过长达14年艰苦卓绝的斗争，取得了中国人民抗日战争的伟大胜利，建立广泛的抗日民族统一战线是抗战胜利的基本条件。为了打败日本侵略者，争取人民胜利，中国共产党坚持全面抗战路线，在抗战时期，豫西党组织正确贯彻党的抗日民族统一战线政策和策略原则，利用一切合法的形式，建立多种形式的抗日救亡组织，广泛开展统战工作，团结了各阶层人士，发展了进步势力，使党在豫西有了坚实的群众基础，掌握了领导抗日战争的主动权，有力推动了豫西抗日救亡运动。（记者 李砺瑾 实习生 魏宇洋）