洛阳推进“强使命、找差距、明举措、勇担当”学习研讨常态化制度化

加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，尤为需要凝聚全市上下实干争先、共谋发展的磅礴力量。

加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，尤为需要凝聚全市上下实干争先、共谋发展的磅礴力量。

今年4月，市委在全市党员干部中部署开展“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动，全面兴起洛阳副中心城市建设新热潮。自活动开展以来，全市上下在学深悟透中触动思想灵魂、在反思剖析中找准问题根源、在研究谋划上明晰路径对策、在真抓实干中有效推动发展，取得了阶段性成效。

为持续激发广大党员干部和人民群众参与副中心城市建设的热情，营造奋勇争先、创先争优的氛围，市委研究决定，推进“强使命、找差距、明举措、勇担当”学习研讨常态化制度化，持续深化学习研讨、持续克服“三种心态”、持续强化“三种精神”、持续提升落实力执行力穿透力，为副中心城市建设提供坚强思想政治保证。

明确四项重点任务

持续深入开展学习研讨

突出习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题持续开展好学习研讨，认真学习省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会、市委全会精神，运用好平时抓紧自学、以会代训领学、进党校高校讲课、沉到基层宣讲、在交流中互学等五种学习方式，把学习成果体现到推动事业发展上。各级党组织每年集中学习研讨不少于2次，全面提升政治引领能力、改革创新能力、驾驭风险能力、群众工作能力、狠抓落实能力。

持续克服“三种心态”

对照目标定位找差距。对标对表习近平总书记视察河南重要讲话精神，审视工作是否在国家战略布局中占有一席之地，是否有“自满”心态；对标对表国家、省委省政府给予洛阳的政策支持，审视工作机制还有哪些弱项短板，是否有“等靠”心态；对标对表省委省政府对洛阳的“新定位”，审视工作是否体现了“三个奋勇争先”的工作要求，是否有“安逸”心态。

对照重点任务查问题。对照《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》，查摆自身在工作标准上是否存在“自满”心态，在推进举措上是否存在“等靠”心态，在攻坚克难上是否存在“安逸”心态。

对照人民期待补短板。持续查找就业、教育、医疗、住房、养老等方面短板问题，深刻反思哪些方面是由于“自满”导致工作标准降低，哪些方面是由于“等靠”错失发展良机，哪些方面是由于“安逸”导致工作棚架、效率低下。

持续强化“三种精神”

在思想认识、破解难题、抢抓机遇上强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，瞄准一流、争创最佳，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态；聚焦“六稳”工作“六保”任务“五提”行动，紧盯群众的操心事烦心事揪心事，着力破瓶颈、解难题；抢抓国家战略机遇，抢抓省委省政府支持洛阳发展的政策机遇，抢抓疫情形成的倒逼机制，加快推进转型发展高质量发展。

持续提升“三种能力”

全面提升落实力执行力穿透力“三种能力”，在率先垂范上用力，在中心任务上聚力，在攻坚克难上发力，推动副中心城市建设提速提质提效。

选准四项具体抓手

深入开展“四个想一想”活动

广大党员干部要通过学习研讨，做到“四个想一想”，以高标准、严要求切实形成立说立行、实干实效的过硬作风。

好好想一想，是不是做到了对工作主动担责担难担险？有没有拈轻怕重，该抓的不抓、该管的不管、该攻坚的不攻坚、该较真的不较真，一遇到矛盾问题就偃旗息鼓、既不解决也不反映导致工作棚架的情况？

好好想一想，是不是做到了带头扑下身子抓落实？有没有经常带头深入基层一线现场办公、带头抓重点工作跟踪问效、带头抓重点项目协调推进、带头抓制度创新试点、带头联系服务企业？有没有只挥手不动手、不去“吹糠见米”“拉锯见末”的情况？

好好想一想，是不是做到了在工作标准上对标一流、奋勇争先？有没有守着“一亩三分地”，满足于过得去、一般化，所做工作与洛阳发展新定位、与组织和人民群众新期待不相称的情况？

好好想一想，是不是做到了真正为基层减负？有没有大会少了、小会多了，红头少了、白头多了，改头换面进行评比检查考核，让基层疲于应付的情况？

扎实开展九个方面突出问题专项整改

坚持目标导向、问题导向、结果导向，着力解决学习研讨中查摆出的各种问题，对市级层面九个方面突出问题和县级层面突出问题，紧盯整改节点、落实整改责任、提高整改成效。

认真开展“我为副中心城市建设增光添彩”活动

坚持“人民城市人民建，建好城市为人民”理念，以“建设副中心，人人都有责，我该怎么干”为主题，在全市范围内分行业、分领域广泛开展讨论演讲、建言献策、岗位练兵、选树典型等活动，提高全市人民对副中心城市建设的知晓度和参与度。

持续深化“四查四看”推进“五提”行动

围绕全面建成小康社会总体目标和副中心城市建设重点任务，查担当、看责任是否扛牢，查路径、看方法是否管用，查服务、看环境是否优化，查成效、看作风是否过硬，推动“六稳”工作“六保”任务“五提”行动落地落细落实。

健全四项保障机制

强化领导机制

各级党委(党组)及主要负责人要切实承担起推进学习研讨常态化制度化的主体责任，确保活动取得扎实成效。党委(党组)既要开展好自身学习研讨，又要加强对基层党组织的指导，形成上行下效、整体联动、齐头并进的良好氛围。

强化推进机制

建立完善项目化推进机制，建立整改台账，明确目标任务、责任单位、责任领导、推进举措、完成时限，形成工作路线图和时间表，推动问题一件一件解决、任务一项一项落实。

强化督导考核机制

把学习研讨开展情况纳入党建工作考核、领导班子和领导干部考核、政治巡察范围，作为党委(党组)书记抓基层党建述职考核评议的重要内容，以严格的责任考核倒逼责任落实、工作落实。

强化奖惩机制

大力倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，对学习研讨开展深入、取得明显成效的纳入领导班子和党员干部“实绩档案库”，对浮在表面、搞形式主义的纳入“负面信息库”。（记者 白云飞 通讯员 李治 李贵华）