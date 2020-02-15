昨日，全市“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动推进会召开，深入贯彻市委全会精神和市委部署要求，梳理总结前一阶段活动开展情况，对活动转入常态化制度化工作进行部署。

昨日，全市“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动推进会召开，深入贯彻市委全会精神和市委部署要求，梳理总结前一阶段活动开展情况，对活动转入常态化制度化工作进行部署。

市委副书记赵会生出席并讲话。会议肯定了集中学习研讨活动取得的阶段性成效。会议指出，推动集中学习研讨活动常态化制度化，是巩固和深化主题教育成果的有效抓手和载体。各级各部门要提升政治站位，深化思想认识，切实增强紧迫感责任感使命感，思想不松、标准不降、力度不减，持续推动学习研讨走深走实、常态长效。

会议强调，要明确任务、选准抓手，以更高标准更严要求推进集中学习研讨常态化制度化。要突出习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题，明确学习重点，创新学习方法，深入开展研讨，全面提升本领，把学习成效体现在推动事业发展上。要紧盯克服“三种心态”持续往深处查摆问题，对照目标定位找差距，对照重点任务查问题，对照人民期待补短板，着力破解查摆不精准问题，真正见人见事见思想。要着眼加快推进副中心城市建设持续强化“三种精神”，提高认识，破解难题，抢抓机遇，不断把副中心城市建设目标变成现实。要聚焦各项工作落实落细持续提升落实力执行力穿透力“三种能力”，在率先垂范上用力，在中心任务上聚力，在攻坚克难上发力，确保把工作做到位、做出彩。要选准用好载体抓手，深入开展“四个想一想”活动，扎实开展九个方面突出问题专项整改，认真开展“我为副中心城市建设增光添彩”活动，持续深化“四查四看”推进“五提”行动，不断凝聚实干争先的磅礴力量。要强化领导、推进、督导考核、奖惩等四项保障机制，精心组织、周密安排、扎实开展，为加快建设副中心提供坚强思想政治保证。

市领导何伟、王飞、李保国参加会议。新安县、洛龙区、市交通运输局、市轨道集团、涧西区武汉路街道办作典型发言。（记者 白云飞）