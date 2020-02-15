刘宛康到孟津县、吉利区暗访污染防治工作

昨日，市长刘宛康以“四不两直”方式到孟津县、吉利区暗访调研违法占用耕地问题整治和中央、省生态环境保护督察反馈问题整改落实情况。

昨日，市长刘宛康以“四不两直”方式到孟津县、吉利区暗访调研违法占用耕地问题整治和中央、省生态环境保护督察反馈问题整改落实情况。 昨日，市长刘宛康以“四不两直”方式到孟津县、吉利区暗访调研违法占用耕地问题整治和中央、省生态环境保护督察反馈问题整改落实情况。 对暗访中发现的垃圾随意倾倒、河道脏乱差等问题，刘宛康现场办公，责令属地立即整改、限期完成、确保清零。他强调，整改决不能做表面文章，必须动真碰硬，深入一线“透竹竿”“剥洋葱”，把问题找准、找全、找实，在落细、落小、落具体上下功夫，着力解决群众身边的污染问题，确保黄河流域生态治理取得实效。 当天下午，刘宛康还到洛阳石化公司就项目推进情况进行调研。（记者 孙自豪）