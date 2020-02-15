洛平：用“紧日子”换来百姓“好日子”

上半年，全市民生支出累计完成323.4亿元，占一般公共预算支出比重为78.2%，较去年同期提升3.5个百分点！当疫情突如其来，当经济社会发展一度停摆，当全市一般公共预算收入和税收增速较去年同期回落7.7个和11.4个百分点，财政增收难度在加大，基本民生支出却只增不减，这样的“民生账单”，着实温暖人心。

先看一组数据。

上半年，全市民生支出累计完成323.4亿元，占一般公共预算支出比重为78.2%，较去年同期提升3.5个百分点！当疫情突如其来，当经济社会发展一度停摆，当全市一般公共预算收入和税收增速较去年同期回落7.7个和11.4个百分点，财政增收难度在加大，基本民生支出却只增不减，这样的“民生账单”，着实温暖人心。

发展的温度，总是在特殊时刻更显热切。市委书记李亚在市委十一届十三次全会上强调，这次疫情给群众生活带来很大影响，越是这样，越要把群众的安危冷暖放在心上，用心用情用力为群众纾难解困。要树牢“过紧日子”的思想，腾出更多资金保基本民生、保基层运转。对非急需非刚性支出压减任务，要不折不扣落到实处，真正用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”。

这并非李亚第一次提及“过紧日子”。在今年4月的全市重点工作推进会上，他提出，要着力压减一般性支出，切实提高财政资金使用效率，把有限财力用到“刀刃”上。而在去年1月召开的市委十一届九次全会上，他指出，在经济下行、财力紧张的情况下，我们要树立过紧日子的思想，但紧的是自己，对老百姓不能紧，民生投入决不能少。

从市委九次全会到十三次全会，时间在变，形势在变，“过紧日子”的要求为何从未改变？“紧日子”里有为民情怀，“紧日子”里有忧患意识，“紧日子”里有精神传承！用政府的“紧日子”换来百姓的“好日子”，这是人民至上的通俗表达，是用心用情用力的朴素告白，其所传递的，正是“坚持以人民为中心的发展思想，无论面临多大挑战和压力，无论付出多大牺牲和代价，这一点都始终不渝、毫不动摇”的决心信念！

“四面湖山归眼底，万家忧乐到心头”。今年以来，面对复杂严峻的形势，我市确保在扶贫、教育、养老、城乡低保等领域基本民生支出只增不减，民生实事实现“时间过半、任务过半”。再往前看，这些年来，无论压力多大、财政多难，我们厉行勤俭节约，把资金用在紧要处，小游园、城市书房、城市“乐道”、集中供热、“乐养居”、农村寄宿制学校等重点民生工程全面推进，已经成为社会各界津津乐道的“惠民名片”。

“紧日子”有意义，那是为民的初心；“好日子”有滋味，那是幸福的味道。面对依然复杂严峻的形势，把老百姓的小事当大事，紧扣重点民生领域尤其是群众最急最忧最盼问题，全力以赴去解决，我们就能用自己的辛苦指数换取群众的幸福指数，在“紧日子”与“好日子”的互动中，为洛阳发展注入温度、凝聚民心、汇聚力量。（洛平）