关于全面建成小康社会“百城千县万村”调研活动县级调研点名单的公示

按照中宣部和省委宣传部关于全面建成小康社会“百城千县万村”调研活动工作要求，结合我市实际，确定孟津县、栾川县、新安县、嵩县共4个县作为县级调研点上报省委宣传部，现予以公示。
按照中宣部和省委宣传部关于全面建成小康社会“百城千县万村”调研活动工作要求，结合我市实际，确定孟津县、栾川县、新安县、嵩县共4个县作为县级调研点上报省委宣传部，现予以公示。公示时间为5个工作日，即8月14日至8月20日。公示期间，对公示对象有意见者，请及时向洛阳市委宣传部反映。
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2020年8月14日
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