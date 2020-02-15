考生注意！今日18时，中招一次补录志愿填报结束

我市中招一次补录志愿填报正在进行！今日18时，河南省中招信息管理平台一次补录志愿填报窗口关闭后，考生将无法填报一次补录志愿；尚未被普通高中录取的考生，请抓紧时间填报。

我市中招一次补录志愿填报正在进行！今日18时，河南省中招信息管理平台一次补录志愿填报窗口关闭后，考生将无法填报一次补录志愿；尚未被普通高中录取的考生，请抓紧时间填报。

县(市)区高中有没有补录计划？分数低于295分的考生能上普通高中吗？针对考生、家长们的疑问，市教育局中招办及部分县(市)区教育部门相关负责人予以解答。

问：孩子想报某民办高中的补录志愿，该校的原分数线是295分，可我们咨询学校时，对方表示中招成绩在425分以上的考生才能填报，是真的吗？

答：不是。若该校录取人数尚有缺额，方可参加中招补录。按照我市中招政策相关要求，考生分数高于该校原分数线的，可以填报该校的补录志愿；录取时将根据该校的招生计划，遵循考生所报志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取，录满为止。

举个例子，A校的补录名额为30人，该校的原分数线为295分。在补录阶段，分数在295分以上的考生均有资格填报该校。录取时，市教育局中招办将对填报该校补录志愿、分数在295分以上的考生按照中招成绩由高到低排队，排在前30名的考生将被该校录取。

问：孩子是体育特长生，通过了相关测试，但因文化课分数未达到所报高中分数线未被录取，还有机会参加补录吗？

答：有机会。参加市教育局体艺卫站组织的体育特长生、尖子生体育测试，成绩合格且尚未被录取的考生，文化课成绩达到洛阳市体育中学最低分数线(192分)，可在补录时填报洛阳市体育中学志愿。

问：市体育中学一次补录的名额为41人，在公办学校里是最多的，孩子不是体育特长生能填报吗？

答：不能。该校仅针对体育生招生，非体育特长生、尖子生，不能填报该校补录志愿。

问：县(市)里的高中首次录取结束后，会不会进行补录？

答：记者咨询各县(市)教育部门后了解到，由于县(市)区高中较少，部分县(市)区只进行一次中招录取，不再进行中招补录；部分县(市)区部分高中尚有录取缺额，符合要求的考生可在当地教育部门规定的时间内登录平台,填报补录志愿。

比如，伊川县290分以上、填报志愿时第二志愿有空缺且目前尚未被任何高中录取的考生，可在8月15日8时30分至16日18时填报伊川县滨河高级中学、伊河高中的征集志愿。具体情况可咨询孩子所在县(市)区的教育行政部门或初中班主任。

问：孩子考了305分，在市区上的初中，目前还未被录取，想让他到县(市)里上高中，能填报补录志愿吗？

答：可以。目前，中招一次补录中有4所县(市)区高中面向全市招生，学校名称、补录计划分别为郑州一中教育集团洛阳市伊河高中(21人)、宜阳双语实验学校(41人)、洛阳偃师中成外国语学校(32人)、洛宁县崤光高级中学(31人)，考生想到县(市)里上高中的话，可填报这些学校。

问：我家孩子在县(市)里上初中，能填报市区高中的补录志愿吗？

答：可以。县(市)区考生可填报市区有补录计划的民办高中，不可填报市区公办高中。

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