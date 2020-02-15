洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

考生注意！今日18时，中招一次补录志愿填报结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-14 08:12

　　我市中招一次补录志愿填报正在进行！今日18时，河南省中招信息管理平台一次补录志愿填报窗口关闭后，考生将无法填报一次补录志愿；尚未被普通高中录取的考生，请抓紧时间填报。

　　县(市)区高中有没有补录计划？分数低于295分的考生能上普通高中吗？针对考生、家长们的疑问，市教育局中招办及部分县(市)区教育部门相关负责人予以解答。

　　问：孩子想报某民办高中的补录志愿，该校的原分数线是295分，可我们咨询学校时，对方表示中招成绩在425分以上的考生才能填报，是真的吗？

　　答：不是。若该校录取人数尚有缺额，方可参加中招补录。按照我市中招政策相关要求，考生分数高于该校原分数线的，可以填报该校的补录志愿；录取时将根据该校的招生计划，遵循考生所报志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取，录满为止。

　　举个例子，A校的补录名额为30人，该校的原分数线为295分。在补录阶段，分数在295分以上的考生均有资格填报该校。录取时，市教育局中招办将对填报该校补录志愿、分数在295分以上的考生按照中招成绩由高到低排队，排在前30名的考生将被该校录取。

　　问：孩子是体育特长生，通过了相关测试，但因文化课分数未达到所报高中分数线未被录取，还有机会参加补录吗？

　　答：有机会。参加市教育局体艺卫站组织的体育特长生、尖子生体育测试，成绩合格且尚未被录取的考生，文化课成绩达到洛阳市体育中学最低分数线(192分)，可在补录时填报洛阳市体育中学志愿。

　　问：市体育中学一次补录的名额为41人，在公办学校里是最多的，孩子不是体育特长生能填报吗？

　　答：不能。该校仅针对体育生招生，非体育特长生、尖子生，不能填报该校补录志愿。

　　问：县(市)里的高中首次录取结束后，会不会进行补录？

　　答：记者咨询各县(市)教育部门后了解到，由于县(市)区高中较少，部分县(市)区只进行一次中招录取，不再进行中招补录；部分县(市)区部分高中尚有录取缺额，符合要求的考生可在当地教育部门规定的时间内登录平台,填报补录志愿。

　　比如，伊川县290分以上、填报志愿时第二志愿有空缺且目前尚未被任何高中录取的考生，可在8月15日8时30分至16日18时填报伊川县滨河高级中学、伊河高中的征集志愿。具体情况可咨询孩子所在县(市)区的教育行政部门或初中班主任。

　　问：孩子考了305分，在市区上的初中，目前还未被录取，想让他到县(市)里上高中，能填报补录志愿吗？

　　答：可以。目前，中招一次补录中有4所县(市)区高中面向全市招生，学校名称、补录计划分别为郑州一中教育集团洛阳市伊河高中(21人)、宜阳双语实验学校(41人)、洛阳偃师中成外国语学校(32人)、洛宁县崤光高级中学(31人)，考生想到县(市)里上高中的话，可填报这些学校。

　　问：我家孩子在县(市)里上初中，能填报市区高中的补录志愿吗？

　　答：可以。县(市)区考生可填报市区有补录计划的民办高中，不可填报市区公办高中。

　　中招遇问题我们来帮您

　　关于中考，如果您有疑问，可通过以下方式联系我们。

　　一、通过三种方式，留言咨询

　　1 微信搜索“lywbjyzk”，关注“洛阳晚报教育周刊”微信公众号，在后台留言。

　　2 关注快手号“洛阳教育”后留言。

　　3 关注抖音号“洛阳晚报教育周刊”后留言。

　　二、加入QQ群，联系记者

　　您可加入晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)与记者联系。

　　三、拨打电话咨询

　　1 市教育局中招办咨询热线：61113257。

　　2 晚报教育周刊记者电话：18638851265。(记者 焦琳 通讯员 常玉军)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳新增14个国家卫生乡镇（...
  • 永通门大街景观乐道建成 周边居民休...
  • 洛阳城市区路内泊位停车费事后可补缴...
  • 中国一拖东方红大轮拖产销红火
  • 李亚主持召开市委常委会会议 认真学...
  • 洛阳：打造一流营商环境 助力高质量发展
  • 汝阳小店镇黄屯村：种植无花果 “甜...
  • 洛阳持续开展“五不一让”专项整治行...
  • 刘宛康到孟津县、吉利区暗访污染防治工作
  • 我市今年首场现场招聘会举行 这些行业...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    雨后残荷

    秋日里的牵牛花

    点亮城市的人

    风清丽人添颜色
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605