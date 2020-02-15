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中行洛阳分行荣获辖区平安建设工作先进单位称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-13 19:59

　　近日，在洛阳市西工区召开的政法工作会议上，中国银行洛阳分行被所辖西工区平安建设工作领导小组授予“2019年度平安建设工作先进单位”荣誉称号，是辖内唯一连续三年荣获此项荣誉的单位。

　　近年来，中行洛阳分行党委高度重视综治和平安建设工作，认真贯彻落实各级综治和平安建设工作会议精神，形成“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、相关责任部门尽职尽责的工作格局。该行结合总、分行创建工作目标，严格落实综治和平安工作责任制，充分利用各级的宣传资源，依托营业网点发放宣传册，“平安中行”微信公众号，多形式、多渠道开展防范电信诈骗、非法集资等宣传教育活动。

　　下一步，该行将继续扎实做好案件防范、消防安全、隐患整改等重点工作，为维护辖区安全稳定做出了积极贡献，营造安全和谐的营业环境。（郭列军）
[ 责任编辑：席倩倩]
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