邮储银行洛阳市分行：人民币知识宣传进社区 守好居民“钱袋子”

“您瞧，水印在票面左侧空白处，透光观察，能看见立体清晰的水印图案……”近日，在(西工区)区(唐宫路)办事处(金东)社区，邮储银行洛阳市分行(中州)支行的工作人员认真向社区居民普及人民币知识，提高其反假意识及防范能力。

“您瞧，水印在票面左侧空白处，透光观察，能看见立体清晰的水印图案……”近日，在(西工区)区(唐宫路)办事处(金东)社区，邮储银行洛阳市分行(中州)支行的工作人员认真向社区居民普及人民币知识，提高其反假意识及防范能力。

7月以来，邮储银行洛阳市分行按照上级要求，扛牢大型国有商业银行的责任和担当，全方位开展人民币知识宣传活动：通过全行189个网点向广大客户及周边居民发放人民币宣传手册，在服务网点大厅反复播放反假币宣传视频；积极利用广播、电视、报刊等媒体，借助现金服务点、助农服务点等平台，线下线上共同发力向社会公众普及人民币知识，筑牢金融安全防线，构建和谐金融环境。

针对社区、农贸市场等薄弱地区，该行工作人员强化服务意识，组织宣传小分队深入基层，现场向群众发放新版人民币宣传折页，结合实物讲解新版人民币的主要防伪特征和鉴别方法，指导广大居民熟练运用“一转二摸三透光”快速识别法；开展人民币知识网络有奖答题活动，尽可能增加宣传趣味性，以扎实有效的各项举措帮助居民守好“钱袋子” 。