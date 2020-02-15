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十大人气乐队全阵容揭晓！“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”15日开演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-13 18:39

　　日前，由洛阳网主办、正弘悦府独家冠名的“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”重磅揭晓了十大参演人气乐队的全部阵容，8月15日-16日，他们将以令人心潮澎湃的摇滚电音“轰炸”全场，为广大乐迷朋友呈现一场最酷最潮最地道的音乐盛宴。

　　据悉，“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”的参演乐队包括任和&洛地有声、程远&洛地有声、沉舟乐队、居里夫人、T型公路等，这十支乐队将在这个周末悉数登场、同台竞唱，用不同的音乐风格交织打造出欢腾的音乐世界，让人们忘却生活中的压力，尽情“嗨翻天”。

　　任和&洛地有声

　　乐队简介：任和是华语流行音领域的乐独立音乐人、词曲唱作人，原创是他的音乐态度。

　　代表作品：《王者荣耀》(手游《王者荣耀》同名主题推广曲)，《齐天大圣》(英雄联盟LPL总决赛曲)，《洛阳红》。

　　程远&洛地有声

　　乐队简介：程远是歌咏者，词曲唱作人，以人间故事、流逝的光阴为主要创作题材，善于引人共鸣。

　　代表作品：《安之》《九月生》《勒马听风》《老城》。

　　沉舟乐队

　　乐队简介：2017年创立，由一批00后洛阳音乐人组成，他们的音乐没有多余的修饰，常以简单粗暴的表达方式直指人心，让人在低落、迷失的时候，送来灵魂深处的问候。

　　居里夫人

　　乐队简介：这是一支2018年成立的英伦摇滚乐团，由主唱兼吉他手孙子同、主音吉他手波波、贝斯手何冰、鼓手佳佳组成。他们的作品充满个性和爆发力，震撼人心。

　　代表作品：《拿铁》《BABY》《飞》《MYLOVE》。

　　T型公路

　　乐队简介：乐队诞生于2015年，地道洛阳“造”，他们不局限于某种风格，只想在音乐中创造无限的可能。

　　代表作品：《深海》《堕落》《勾陈一》。

　　笨鸟团

　　乐队简介：成立于2006年，最初是洛阳师范学院的一支原创校园乐队，经过多年的人员调整，现形成了男女双主唱的乐队架构，乐队成员5人，来自社会各个行业。

　　代表作品：《不一样的光》《心手相连》《呼吸》。

　　豫人堂·高度愉悦

　　乐队简介：这是一支成立于2019年的年轻团队，作品以当下流行的trap音乐作为载体，融合电子风格及洛阳方言元素，持续为洛阳本土HIPHOP音乐市场做出贡献。曾在2019-2020年期间，连续参加年中国新说唱海选录制。

　　21gram

　　乐队简介：21gram是洛阳最老牌的说唱团体，也是中原地区最早的嘻哈团体之一。2005年成立后，21gram就以最自由的姿态，成为无数说唱爱好者的偶像，主要成员有大山、番茄、Noise和猩猩orange。

　　代表作品：《与你》《summerday》。

　　鸡蛋面乐队

　　乐队简介：该乐队是成立于2019年的“新民谣”乐队。他们凭借着强大的创作能力和扎实的音乐水准，迅速成为了优质城市民谣乐队，深受乐迷的喜爱。

　　代表作品；《河西》《初雪》《小郑州》《我多想》。

　　糖果派对

　　乐队简介：该乐队由主唱马卡龙发起，于2019年成立于郑州，乐队成员是技术精湛、专业到位的“正规军”音乐制作人，能给人们带来不寻常的音乐狂欢。

　　代表作品：《我不存在》《不如去远方》。

　　音乐节门票领取二维码

　　正弘悦府，位于伊滨新城之上，高知全龄住区。2020年正弘置业以深耕姿态战略布局千年古都洛阳，乘着时代浪潮，正弘如悦而至。正弘悦府，作为正弘首献洛阳之作，择址洛阳未来中轴侧，双地铁接驳，科教园区内，礼献洛阳品质人居，全力缔造洛阳美好生活。咨询热线：0379-6388-9999。

　　看到强大的演出阵容后，你是否已经心动？十大人气乐队，将为你而来。震撼视听的音乐盛宴、嗨到爆炸的现场表演，将满足你对一场音乐节的所有期待与想象。“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”门票免费领活动还在火热持续中，赶快加入我们，“认领”你的心动乐队，释放你的音乐激情！(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆)
[ 责任编辑：席倩倩]
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