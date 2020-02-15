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洛阳城市区路内泊位停车费事后可补缴　恶意逃费将影响车主个人征信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-13 18:13
泊位上都有泊位号

　　告别人工收费，

　　车主扫描二维码就可自助缴纳停车费，

　　这个消息听起来是不是很让人兴奋！

　　不过，由于路内泊位智慧停车是新生事物，

　　有些车主难免会有些疑惑，

　　“如果忘记缴纳停车费怎么办？”

　　“如果小票被打湿、丢失该如何处理？”

　　“万一有人不自觉，恶意拖欠停车费咋办？”

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　　针对这些疑惑，洛报融媒记者采访了洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司(下称崇弘公司)相关负责人进行解答。

管理员扫描车牌号

　　问题一：如果忘记缴纳停车费，有啥措施没有？

　　答：车主暂时忘记缴纳停车费可通过两种方式缴费，一是已经关注“洛阳城市停车”的微信公众号用户可直接登录系统自主补缴停车费，二是拨打服务电话4000973555再次索要停车二维码进行补缴。

　　问题二：如果恶意拖欠停车费怎么办？

　　答：车主所有欠费信息均会记录在“洛阳城市停车”智慧化平台上，欠费后如果在路内泊位和室内停车场停车，停车管理员会提示进行补缴。多次恶意逃费会影响车主征信。

　　问题三:需要发票怎么办？

　　答：可以拨打固定电话4000973555索要电子发票，也可以向停车管理员索要纸质发票。

　　问题四：四轮电动车停车也需要缴费吗？

　　答：四轮电动车可以以无牌车形式生成二维码，进行正常缴费，标准与小型汽车收费标准一致。

停车管理员将停车缴费小票放在挡风玻璃上

　　问题五：如果车牌号录错该如何缴费？

　　答：车主缴费前仔细核对车牌号和泊位号，若车辆信息有误，请拨打4000379555电话进行更正。

　　问题六：如果不会使用二维码缴纳停车费怎么办？

　　答：现场可联系停车管理员，或随身携带停车小票事后进行补缴。

　　问题七：为何停车费用由崇弘公司进行收取？收取的停车费将如何使用？

　　答：崇弘公司是洛阳市市属公益类国有资本投资(运营)公司洛阳弘义公用事业投资发展集有限公司的全资子公司，2019年12月该公司通过公开竞争的方式获得洛阳市公共停车资源开发利用特许经营权，收取的停车费用将用于停车资源维护和公共停车场建设。

　　近年来，崇弘公司积极探索不同类型的停车模式，已建成20余个公共停车场，为我市新增泊位近4000个，配建新能源汽车充电桩430个。今年，该公司还有十余个停车场正在建设，将陆续投用。同时，该公司于2019年4月打造出“洛阳城市停车”智慧停车平台，为洛阳市民提供查找附近的停车场和新能源充电桩、了解空余泊位数、办理优惠月卡等使用功能。

　　问题八：有人恶意拿走小票或者因刮风下雨导致小票受损怎么办？

　　答：如果遇到小票丢失、受损等特殊情况，车主可联系停车管理员进行补打，或者拨打4000379555进行补打，客服人员会向车主再次发送缴费二维码。

　　问题九：如果有人恶意更换缴费二维码怎么办？

　　答：车主扫码后会出现车牌、停车时间、泊位号、费用等基本信息，请车主仔细核对后再进行缴费。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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