5G赋能副中心城市建设 古都洛阳铿锵再启程

近日，洛阳市发布《加快5G发展深化应用引领行动计划(2020年—2025年)》，洛阳已初步绘下5G发展新蓝图，5G网络建设发展，将为洛阳中原城市群副中心城市建设赋能。

【大河报·大河财立方】(记者 王楠 通讯员 沈会阳 文 朱哲 摄影) 近日，洛阳市发布《加快5G发展深化应用引领行动计划(2020年—2025年)》，洛阳已初步绘下5G发展新蓝图，5G网络建设发展，将为洛阳中原城市群副中心城市建设赋能。

今年3月，河南省委、省政府召开了加快洛阳副中心城市建设工作推进会，赋予洛阳新使命——建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。在具体路径上，明确提出在洛阳打造千亿级电子信息产业集群，支持5G应用示范城市和云服务创新基地建设等一系列重大举措。

中国移动河南公司洛阳分公司(以下简称洛阳移动)将企业发展融入城市发展大局，乘势而上，全面发力新基建，加快打造洛阳5G应用示范城市，积极布局“中部云谷”项目，融合开展5G创新应用，在智能制造、智慧医疗、智慧旅游等方面取得创新性突破，助推制造业转型升级，助力产业提质和新基建提级，推动洛阳的经济发展始终走在全省前列。

图片说明：洛阳大数据综合信息平台

理念破冰行动突围打造硬核5G

当栾川县成为省内首个5G网络全覆盖县城的喜讯传出，洛阳移动再次向社会展示了自己在5G建设方面的雄厚实力，其承建的“5G+智慧栾川”项目，目前已完成5G基站建设71座，这也意味着栾川县以新基建领航新发展的大幕业已正式拉开。据悉，“5G+智慧栾川”项目内容包括5G网络建设及大数据应用与展示中心、雪亮工程、应急指挥中心、公共资源交易四个信息化平台建设模块，以期全面打造栾川5G+智慧旅游、5G+智慧工业、5G+智慧政务等特色5G行业应用，着力构建全县一体化和立体化的城市大脑，把山川秀丽的栾川打造成领先全省的“新基建”示范县。

“作为5G建设的基础，组网覆盖必须先行一步”，据洛阳移动网络部王振伟介绍，目前洛阳已建成5G基站规模达到1372座，居全省前列，在建基站863座，8月底前将实现洛阳境内县城及以上区域全覆盖，年底实现4A景区5G网络全覆盖。在建成区，5G网络下载速率达到900Mbps，上行速率达到80Mbps，为各类5G应用提供了可靠的网络保障。同时，洛阳移动还建成卫星导航定位基准站11个，对接北斗系统，有效覆盖洛阳城区，定位精准度达到亚毫米级，为工业精准导航提供了有力支撑。

记者注意到，洛阳5G的快速发展源于超前的顶层规划与周密部署。早在2019年10月，中国移动河南公司就与洛阳市人民政府签署了《5G新型数字经济发展战略合作协议》，在此基础上又进一步提出了共同打造洛阳5G应用示范城市的战略规划，该战略规划同时也被纳入省委、省政府出台的《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》之中。

规划引领，政策支持，中国移动洛阳中部云谷项目也已开工建设。如今，数据中心已具备计算能力2.68万核VCPU、内存1900T、存储11P的“超强大脑”，安全级别按照国际最高标准T4等级设计，已呈现“一园六区”的发展格局，其中洛阳大数据产业园成功入选工业和信息化部公布的第九批国家新型工业化产业示范基地。目前，洛阳数据中心作为河南三大省级大数据中心之一，机架规模已达2000个，承载了河南省智慧城市云平台、蓝天卫士平台等多个系统，部署了诸多互联网公司IDC业务，和郑州航空港区和高新区数据中心一起，形成了“郑州洛阳双引领、有效辐射全省”的布局。

守正出新5G+擦亮洛阳城市新名片

创新发展，5G融合应用是破局的关键。洛阳移动相关负责人介绍说，目前洛阳移动已有多项5G应用落地，在智慧旅游、远程医疗、无人驾驶、智慧园区、智慧教育、智慧交通、智慧政务等领域创下了多个业内“第一”，也让洛阳诸多垂直行业的5G发展在全省成为领跑先锋。

“多亏5G网络的助力，让疫情之下的第38届中国洛阳牡丹文化节依旧精彩”，一位通过手机云游花海的游客如此感叹。这也是目前5G网络应用对于普通用户来说最为直观的感受。在移动5G网络高速率大带宽的支撑下，本届牡丹文化节中外游客以“网”为桥，通过“云”游洛阳的方式，于千里之外漫步花海。

“作为拥有厚重历史和丰富旅游资源的古城，洛阳移动也有义务通过5G网络展示洛阳气度。”洛阳移动龙门石窟5G+智慧旅游项目负责人告诉记者，2019年8月，洛阳移动完成了龙门景区5G网络的全覆盖，使之成为省内首个5G全覆盖的5A景区，在5G技术支持下，游客们很快就能享受到VR游龙门等应用服务，通过展厅的VR设备，以更独特的视角，近距离感受卢舍那大佛美丽而神秘的微笑。在今日的河洛大地上，文化和旅游产业正通过新的理念、新的模式、新的业态“融在一起”，描绘出“诗和远方”的新画卷。

图片说明：洛阳龙门石窟5G基站

5G网络不仅是更好展示千年洛阳城无穷魅力的利器，更是擦亮“洛阳制造”名片，重振洛阳制造雄风的强劲动力。在5G技术的助力之下，曾经驰名中外的老工业基地洛阳，正在焕发出新的生机与活力。

不久前，由国家农机装备创新中心打造的国内首台5G+氢燃料无人电动拖拉机在洛阳亮相，这台造型别致的拖拉机集科幻外形、氢燃料电池、5G技术、无人驾驶等诸多特点于一身。作为国家农机装备创新中心的成员之一，中国一拖(原第一拖拉机制造厂)是这款产品的主要研发者。研发中心负责人告诉记者，在洛阳移动全程提供的5G网络保障下，拖拉机可实现远程控制，高清实时图传等功能。他表示，未来拖拉机在5G网络覆盖下，将实现实时信息交互、车路协同，从而达到集群作业，提高工作效率的目的。

图片说明：5G+氢燃料无人电动拖拉机

在中信重工的厂区内，项目工作人员正在为一辆配有多个摄像头的迷你巡逻车规划巡检路线。据介绍，这是中信重工打造的5G+智能安防机器人，而为企业生产的安防、消防等特种机器人提供高清视频回传定位、园区自动巡防等5G应用技术支撑的正是洛阳移动。

图片说明：5G+智能安防机器人

此外，在洛阳移动助力下，5G智慧矿山、智慧医疗、智慧教育等领域也取得突破性进展。其中联合洛阳钼业、华为、跃薪智能机械公司打造的5G无人智慧矿山已安全运行一年有余，在国内率先实现5G远程实时控制挖机、钻机、无人驾驶矿车作业，矿车运行速度从10km/h提升到30km/h，极大提高了矿区的生产效率。该项目也荣获了2019年“中国有色金属工业科技进步一等奖”。

洛阳移动总经理李珑在接受记者采访时表示，下一步洛阳移动将继续发挥信息化建设“主力军”“国家队”作用，充分利用5G、大数据、云计算、物联网等手段，积极融入中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，助力提速洛阳中原城市群副中心城市建设步伐，用5G新基建打造引领洛阳高质量发展新引擎。④