“电商+扶贫”！洛阳首届消费扶贫购物节汝阳专场启动

今日上午，洛阳首届消费扶贫购物节汝阳专场活动在汝阳县电子商务产业园启动。
今日上午，洛阳首届消费扶贫购物节汝阳专场活动在汝阳县电子商务产业园启动。
汝阳红薯、汝阳麻花、汝阳香包、特色酸辣粉、老布鞋、食用菌……在活动现场，各类特色产品琳琅满目。乡镇扶贫干部、驻村第一书记、致富带头人等作客消费扶贫购物直播间，向广大网友介绍汝阳特产，推介乡村旅游，赢得网友纷纷点赞下单。
据悉，洛阳首届消费扶贫购物节是由市扶贫办联合嗨团网络推出的大型消费扶贫活动，通过“电商+消费扶贫”模式，进一步解决贫困地区农副产品卖货难题，为贫困地区产业良性发展注入新动能。(洛报融媒记者 白云飞 实习生 王奕菲 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605