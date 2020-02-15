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“电商+扶贫”！洛阳首届消费扶贫购物节汝阳专场启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-13 16:32

　　今日上午，洛阳首届消费扶贫购物节汝阳专场活动在汝阳县电子商务产业园启动。

　　汝阳红薯、汝阳麻花、汝阳香包、特色酸辣粉、老布鞋、食用菌……在活动现场，各类特色产品琳琅满目。乡镇扶贫干部、驻村第一书记、致富带头人等作客消费扶贫购物直播间，向广大网友介绍汝阳特产，推介乡村旅游，赢得网友纷纷点赞下单。

　　据悉，洛阳首届消费扶贫购物节是由市扶贫办联合嗨团网络推出的大型消费扶贫活动，通过“电商+消费扶贫”模式，进一步解决贫困地区农副产品卖货难题，为贫困地区产业良性发展注入新动能。(洛报融媒记者 白云飞 实习生 王奕菲 文/图)

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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