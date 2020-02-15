好消息！洛阳新增14个国家卫生乡镇（县城）

今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，全国爱国卫生运动委员会下发《全国爱卫会关于命名2017-2019周期国家卫生乡镇(县城)的决定》，新命名全国2299个乡镇(县城)为国家卫生乡镇(县城)。

今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，全国爱国卫生运动委员会下发《全国爱卫会关于命名2017-2019周期国家卫生乡镇(县城)的决定》，新命名全国2299个乡镇(县城)为国家卫生乡镇(县城)。 今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，全国爱国卫生运动委员会下发《全国爱卫会关于命名2017-2019周期国家卫生乡镇(县城)的决定》，新命名全国2299个乡镇(县城)为国家卫生乡镇(县城)。 其中，洛阳新增14个国家卫生乡镇(县城)，如图所示。 洛阳市爱国卫生运动委员会办公室相关负责人表示，汝阳县获评国家卫生县城，标志着洛阳所有县城全部获得“国家卫生县城”这一荣誉，洛阳在全河南省率先实现国家卫生县城全覆盖。 此外，全国爱卫会还对2019年国家卫生城市(区)和国家卫生乡镇(县城)复审结果进行了通报，洛阳有17个乡镇(县城)顺利通过复审，被重新确认为国家卫生乡镇(县城)。 (洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 实习生 王奕菲)