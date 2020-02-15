今年以来，洛阳35家孵化载体为2000余家企业（团队）减免房租468.7万元

今日上午，在洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第七场新闻发布会上，市科技局总工程师段学广介绍，今年以来，市科技局细化政策举措，全力以赴做好保产业链供应链稳定工作。

今日上午，在洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第七场新闻发布会上，市科技局总工程师段学广介绍，今年以来，市科技局细化政策举措，全力以赴做好保产业链供应链稳定工作。 今日上午，在洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第七场新闻发布会上，市科技局总工程师段学广介绍，今年以来，市科技局细化政策举措，全力以赴做好保产业链供应链稳定工作。 以科技创新助力复工复产 今年，市科技局投入财政资金235万元实施18项应急科研攻关项目，有序推动疫情防控技术研发和成果临床应用。鼓励引导创新创业孵化载体开展减免租金、服务费专项行动，洛阳国家大学科技园、863创智广场等35家孵化载体为2000余家科技型企业(创业团队)减免房租费用468.7万元。搭建银企对接平台，今年一季度，以“科技贷”帮助我市11家科技型中小企业获得银行授信4190万元。 抓好产业关键核心技术攻关 今年以来，我市聚焦制造业高质量发展主攻方向，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，瞄准制约“565”产业发展的关键核心技术需求，依托重点企业和大型科研院所，统筹资金、平台、人才、金融等优势创新资源，实施一批省市重大科技专项，着力突破产业一批关键核心技术。 抓好创新主体平台培育建设 聚焦优势主导产业，实施企业成长培育行动计划，培育引进创新龙头企业和“瞪羚”企业、国家高新技术企业、科技型中小企业，打造企业发展全生命周期的创新主体梯度培育体系。建立市县联动、部门联动培育高新技术企业、科技型企业等创新主体培育工作机制。 抓好创新政策体系构建 聚焦企业创新能力、核心竞争力提升，围绕创新链，先后制定修订《洛阳市构建良好双创生态加快创新主体梯度培育实施办法》《洛阳市企业研发中心备案管理办法》《洛阳市工程技术研究中心备案管理办法》等一系列政策，为支持创新主体培育、创新载体建设、科技项目实施等提供政策支撑。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李亚楠)