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今年以来，洛阳累计减免、缓缴企业税款6.5亿元 发放应急稳岗补贴5.72亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-13 13:04

　　今日上午，市政府新闻办举行洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第七场新闻发布会。本场新闻发布会以“保产业链供应链稳定”为主题。

　　在发布会上，市工信局副局长王跃武表示，今年以来，市工信局通过打通堵点、畅通痛点、补上断点，积极有序推进复工复产、达产达效，推进产业链固链稳链、强链延链。

　　狠抓复工复产，力促达产达效

　　面对疫情对产业链的冲击，我市建立“一企一策、一企一员”服务制度，组织市、县、乡分别向重点企业派驻服务专员，建立三级分包企业的网格化服务模式。全市口罩生产实现从无到有，目前全市具备日产医用口罩550万只的生产能力，有效满足全市防护用品供应。

　　建立健全机制，提升服务水平

　　我市扎实开展“联企入企惠企助企”活动，今年以来累计减免、缓缴企业税款6.5亿元，减缓企业公积金缴存2亿元。发放服务业增值税补贴1700万元、用工补贴1000万元。全市共发放一般稳岗补贴4999.2万元，应急稳岗补贴5.72亿元。

　　畅通线上线下，实现精准对接

　　通过加强地企合作，搭建起由工业企业、电商、物流商、通信运营商共同参与的产销对接平台，推动上下游企业供需对接、左右链企业协作配套。同时，协调平台银行机构积极对接，试点供应链金融服务，目前已与中信银行、建设银行等7家银行达成战略合作协议。

　　引流金融活水，促进产融合作

　　一方面，加大对链条核心企业的支持力度，积极向中国建设银行、中国工商银行、中国银行、太平洋保险公司等金融机构发布我市龙头企业融资需求。另一方面，加大对中小微企业的支持力度，实施“百千万”行动计划，筛选重点产业链条上的民营企业和小微企业1000余家，建立“白名单”制度，通过单列贷款计划、开展财务和金融知识专题辅导、加强贷款支持等政策措施，确保金融资金支持效果。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 郝爽)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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