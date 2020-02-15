好消息！洛阳高速免费通行范围扩展至济源

今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局获悉，8月14日0:00起，高速免费通行范围扩展至济源，新增二广高速济源东收费站至吉利孟州站段和菏宝高速济源南收费站至二广高速段。

洛阳人有福了，今后走高速去济源免费！

今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局获悉，8月14日0:00起，高速免费通行范围扩展至济源，新增二广高速济源东收费站至吉利孟州站段和菏宝高速济源南收费站至二广高速段。

绿线部分为新增免费通行路段

今年7月1日，洛阳高速免费通行路段从绕城高速公路扩大至二广、连霍高速立交桥至吉利孟州站段，当时免费通行条件也一并调整。洛报融媒记者了解到，这些调整的政策同样适用本次新增路段。

以下是详情及相关政策解读

免费通行车辆

悬挂豫C牌照、安装ETC车载设备的9座(含)及以下小客车。

免费路段

除了目前的洛阳绕城高速公路(即由二广高速、连霍高速、宁洛高速组成的闭环)，二广、连霍高速立交桥至吉利孟州站段，新增二广高速济源东收费站至吉利孟州站段和菏宝高速济源南收费站至二广高速段。

免费规则

符合条件的车辆，在免费路段行驶免收通行费，其他路段正常计费；未安装ETC车载设备的车辆，不享受相关优惠政策。

温馨提示

此前按照规定，除了车辆本身的条件，免费通行条件还包括：须在洛阳站、孟津站、洛阳东站、白马寺站、瀍河站、关林站、伊滨站、龙门站、伊阙站、洛龙站、甘泉河站、高新区站、周山站、涧西站等十四个收费站上下站。

新规取消了这项限制，今后符合条件的车辆免费通行无论上下站，只看路段。

延伸阅读

加上这次新增的路段，洛阳高速免费通行路段约为147公里。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭兆吉 文/图）