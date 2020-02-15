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洛宁县关庙村靳小流：家里有俩宝 摘掉“贫困帽”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-13 11:30

　　12日11时，“哞、哞——”此起彼伏的牛叫声，从村边的路上传来。靳小流挥着鞭子，急匆匆地把牛往家赶。

　　49岁的靳小流是村里的大忙人，一天到晚闲不住，但她高兴：“我一忙，钱袋子就鼓了呀。”

　　靳小流是洛阳市洛宁县马店镇关庙村的村民，她的丈夫和大女儿在外打工，小儿子在县城上学，家里的活归她管。

　　“我原来是贫困户，因为家有俩宝，我摘掉了‘贫困帽’。第一宝就是地里的‘金果果’。”靳小流笑道。她说的“金果果”是金珠沙梨，如猕猴桃般大小的沙梨呈金黄色，入口酸甜可口。

　　近些年，关庙村金珠沙梨的种植面积在不断扩大，目前已达到3500余亩，几乎家家户户种的都有，丰收时每亩能赚6000元以上，金珠沙梨成了村民脱贫致富的“金果果”。

　　2016年前后，关庙村办起种植金珠沙梨的培训班，授课老师是本村村民、金珠沙梨的发明人李应贤，他免费为村民传授种植技术。

　　“人穷不可怕，可怕的是懒。那么多人种沙梨赚了钱，我不甘心，家里钱少，我就少种几亩。”靳小流很快做出决定。她加入培训班，购买树苗，种了3亩金珠沙梨。“种1亩沙梨，县里还补贴1000元。”她很满足，第一年种沙梨，就有了不错的收成。

　　吃罢午饭，靳小流来不及收拾碗筷，又匆匆赶往梨园。梨园离她家不远，走进园内，金珠沙梨垂在枝头，有的颜色已经泛黄。靳小流捧着果实，仔细查看，好似捧着一个金疙瘩。

　　“我每天早上四五点就到园子里，吃完午饭还要来。”靳小流说，“除草、施肥……一年四季都没闲的时候。”等到10月底，金珠沙梨成熟，她能赚到1万多元，到那时，她觉得一年的辛苦都值得。

　　靳小流的另一件宝贝是她养的两头母牛！作为扶贫增收项目，村民养一头牛，县里还补贴5000元。“两头母牛，每年各生一头小牛犊，一共能卖近3万元，不少哩。”靳小流指着大牛身旁一只小牛犊说，“我放牛勤，你看，牛犊长得多壮实。”

　　有时丈夫和女儿回家，靳小流也不着急，等把梨园打理好，牛儿吃饱草，她才回去。女儿开玩笑：“在你眼里，我还不如一头牛。”靳小流笑答：“那是肯定。沙梨和牛一年能给咱家带来四五万的收入，加上打工的钱，咱的生活奔小康。”听她一说，一家人笑着搂在了一起。

　　记者手记：

　　靳小流每天四五点起床干活，从早忙到晚。她比别人跑得勤，沙梨收成好，牛犊长得壮。脱贫靠双手，幸福靠奋斗，靳小流用勤劳实现脱贫致富。村民问她：“累不累？”她回答：“忙是福气！我一忙，钱袋子就鼓了呀。”（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 赵笑菊 实习生 朱奕璇）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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