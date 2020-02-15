洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

金石之交（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-13 08:40

　　“金石”是个神奇的词，它能跟不同调性的文字组合，在不同的语境中，表达完全不同的含义，简直是词汇里的“百变女王”、汉字中的“百搭单品”。

　　按照《现代汉语词典》(第7版)中的解释，其一，“金石”指金属和石头，泛指坚硬的东西。“精诚所至，金石为开”，指的就是这层意思。

　　其二，“金石”指古代镌刻着文字纪事的钟鼎碑碣等金属和石制器物。

　　其三，“金石”是古时钟、磬等乐器的总称。

　　在造纸术发明之前，古人常在钟、鼎、石碑等金属或石制器物上镌刻文字、颂功纪事，以传后世。

　　洛阳博物馆馆藏的商周时期的青铜鼎上，大多刻有铭文。根据这些铭文记载，我们可以解开数千年前的历史密码。

　　生命易逝，金石不朽。后世的金石学家，专门研究历代的铜器铭文、碑石拓片，甚至包括有字的竹简、甲骨、玉器、砖瓦、兵符等文物，据此核对史书，注解历史。

　　宋代女词人李清照和丈夫赵明诚喜欢收藏金石典籍，此处的“金石”，指的就是碑刻拓片、古籍珍本。

　　“金石”还可指代古代的编钟、石磬这两种打击乐器。由此引申出金石之声，形容声音悦耳动听。

　　此外，金石良言(现代汉语惯用金玉良言)，比喻可贵的忠告。

　　金石之计，比喻最安全的计策。

　　金石之交，比喻坚贞不渝的友情。

　　唐代有个叫孟郊的诗人，晚年定居洛阳。《旧唐书》里说，孟郊性情孤僻，少言寡语，穷得叮当响，却和当官的小兄弟韩愈(“唐宋八大家”之首)一见如故，结成了忘年交。

　　他俩你一句我一句写过“定情诗” 《遣兴联句》——

　　孟郊：“我心随月光，写君庭中央。”月光洒在地上，你的名字刻在我的心上。

　　韩愈：“月光有时晦，我心安所忘。”月光有时会暗淡，我却从不曾将你遗忘。

　　孟郊：“常恐金石契，断为相思肠。”怕这段坚如金石的友情，有一天会令人感伤。

　　韩愈：“平生无百岁，岐路有四方。”是啊，人生苦短，天地辽阔，怕走散了就难再重逢，只能孤独诉离伤。

　　患得患失，怕离别，怕失去，感情好到这份儿上，可真算是金石之交了。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳高速免费通行范围扩展至济源
  • 李亚会见碧桂园集团客人
  • 斑马线前机动车如何礼让行人？洛阳交...
  • 7月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.48%...
  • 河南省应急管理厅出台七条措施支持洛...
  • 老城区神州街改造提升收尾 商铺门头何...
  • 七二五所创新产品中标“十三五”能源...
  • 本周五晚，洛阳博物馆带您揭开曹魏政...
  • 男子工作时不经意看一眼窗外 竟然救了...
  • 洛阳新安县政府机关食堂：“半份菜”...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月11日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    雨后残荷

    秋日里的牵牛花

    点亮城市的人

    风清丽人添颜色
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605