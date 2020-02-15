金石之交（河洛学堂）

“金石”是个神奇的词，它能跟不同调性的文字组合，在不同的语境中，表达完全不同的含义，简直是词汇里的“百变女王”、汉字中的“百搭单品”。

“金石”是个神奇的词，它能跟不同调性的文字组合，在不同的语境中，表达完全不同的含义，简直是词汇里的“百变女王”、汉字中的“百搭单品”。

按照《现代汉语词典》(第7版)中的解释，其一，“金石”指金属和石头，泛指坚硬的东西。“精诚所至，金石为开”，指的就是这层意思。

其二，“金石”指古代镌刻着文字纪事的钟鼎碑碣等金属和石制器物。

其三，“金石”是古时钟、磬等乐器的总称。

在造纸术发明之前，古人常在钟、鼎、石碑等金属或石制器物上镌刻文字、颂功纪事，以传后世。

洛阳博物馆馆藏的商周时期的青铜鼎上，大多刻有铭文。根据这些铭文记载，我们可以解开数千年前的历史密码。

生命易逝，金石不朽。后世的金石学家，专门研究历代的铜器铭文、碑石拓片，甚至包括有字的竹简、甲骨、玉器、砖瓦、兵符等文物，据此核对史书，注解历史。

宋代女词人李清照和丈夫赵明诚喜欢收藏金石典籍，此处的“金石”，指的就是碑刻拓片、古籍珍本。

“金石”还可指代古代的编钟、石磬这两种打击乐器。由此引申出金石之声，形容声音悦耳动听。

此外，金石良言(现代汉语惯用金玉良言)，比喻可贵的忠告。

金石之计，比喻最安全的计策。

金石之交，比喻坚贞不渝的友情。

唐代有个叫孟郊的诗人，晚年定居洛阳。《旧唐书》里说，孟郊性情孤僻，少言寡语，穷得叮当响，却和当官的小兄弟韩愈(“唐宋八大家”之首)一见如故，结成了忘年交。

他俩你一句我一句写过“定情诗” 《遣兴联句》——

孟郊：“我心随月光，写君庭中央。”月光洒在地上，你的名字刻在我的心上。

韩愈：“月光有时晦，我心安所忘。”月光有时会暗淡，我却从不曾将你遗忘。

孟郊：“常恐金石契，断为相思肠。”怕这段坚如金石的友情，有一天会令人感伤。

韩愈：“平生无百岁，岐路有四方。”是啊，人生苦短，天地辽阔，怕走散了就难再重逢，只能孤独诉离伤。

患得患失，怕离别，怕失去，感情好到这份儿上，可真算是金石之交了。（记者 张丽娜）