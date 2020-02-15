张桂香：勤劳节俭是我的家风

“小时候，外婆常对我说，我的母亲在十三四岁时就用瘦弱的肩膀往家里挑水。长大后，母亲最常说的一句话就是‘滴水贵如油’。”12日，在吉利区吉利街道开元社区居委会工作的张桂香说，因为母亲的这句话，他们全家人都养成了节俭的习惯。

“小时候，外婆常对我说，我的母亲在十三四岁时就用瘦弱的肩膀往家里挑水。长大后，母亲最常说的一句话就是‘滴水贵如油’。”12日，在吉利区吉利街道开元社区居委会工作的张桂香说，因为母亲的这句话，他们全家人都养成了节俭的习惯。

张桂香说，母亲教会她的第一首古诗是《悯农》，还经常用“一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰”来教育她在任何时候都要勤俭节约。

张桂香清楚地记得，小时候，父母一镰一镰将成熟的麦子割下，送到打麦场，再用石磙反复碾轧，才收获一粒粒麦子。如今虽然生活条件好了，但是她从未看见母亲浪费过一粒粮食。逢年过节，一大家子十几口人在一起聚餐，人人必须做到“碗底朝天”，否则就会遭到母亲的严厉批评。

俗话说，一年之计在于春，一日之计在于晨，一生之计在于勤。“母亲的勤劳节俭，是全家人的榜样。”张桂香说。

张桂香说，小时候，父亲在离家很远的公社上班，照顾一家老小的重担就落在母亲一人身上。在那个缺衣少粮的年代，母亲恨不得将一分钱掰成两半儿花，家里的一切开销，她都会记在本子上，精打细算，节衣缩食。看见孩子们有一点浪费行为，母亲就会说：“你们这辈子都要记住‘滴水贵如油’。”

“都说女人是水做的，可我觉得母亲像是钢筋混凝土做的，坚不可摧。”张桂香说，在她的记忆里，母亲不仅要干家务，还要下地劳作，“有时候我觉得母亲很抠门，但想到她辛勤劳作的样子，又觉得她是那么伟大”。

张桂香说，勤劳节俭是母亲这辈子的写照，也成了最好的家风。（记者 李三旺 通讯员 简静远）