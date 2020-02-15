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《习近平谈治国理政》第三卷在洛阳掀起订购学习热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-13 08:34

　　记者11日从市新华书店了解到，《习近平谈治国理政》第三卷在洛发行以来，在全市掀起订购学习热潮。

　　截至8月11日上午，《习近平谈治国理政》第三卷在洛发行突破5万册。广大党员干部群众纷纷表示，要认真读原著、学原文、悟原理，坚持学思用贯通、知信行统一，进一步把学习成果转化为推动工作的思路举措，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎贡献智慧和力量。

　　作为党政图书发行的主渠道，市新华书店全力做好《习近平谈治国理政》第三卷发行工作。为满足洛阳广大读者的学习需求，市新华书店把该书发行作为当前重要的政治任务来抓，成立发行工作专班，制订“专线对接、专人跟进、专车配送”的工作方案，并开通了24小时征订热线，提供24小时配送服务。

　　为做好《习近平谈治国理政》第三卷发行工作，市邮政公司成立了专职工作小组，全市邮政营业网点和投递人员均投入图书征订服务工作，发挥城乡全覆盖的渠道优势，利用市、县、乡镇三级邮政网点，为《习近平谈治国理政》第三卷的发行提供强有力的保障。

　　市税务局机关党委专职副书记粘桦介绍，市税务局机关党委高度重视，多渠道、分批次订购该书，确保在职党员人手一册，为深入学习夯实基础。多次开展专题学习、研讨活动，并将学习《习近平谈治国理政》第三卷作为理论学习中心组、“三会一课”、主题党日活动的重要内容。“下一步，我们还将开展征文活动，就学习心得开展交流，将学习活动逐渐引向深入。”粘桦说。

　　“越是形势复杂严峻，越是任务急难险重，越是需要科学理论的光辉指引。”瀍河区委宣传部副部长李笑祥说，《习近平谈治国理政》第三卷为大家提供了一部可以全面准确理解和掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的权威专著。作为党员干部，一定会认真学习领会、全面对标看齐，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升宣传思想工作水平。（记者 李冰 余子愚 通讯员 刘青 陈肖晓）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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