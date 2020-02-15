7月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.48% 部分单位敷衍网民

7月，洛阳网“百姓呼声”平台收到各类帖子共计8124条。其中，投诉类帖子3865条，咨询类帖子3550条，建议类帖子709条。已回复帖子8082条，回复率为99.48%，比6月上升0.02个百分点。

7月，洛阳网“百姓呼声”平台收到各类帖子共计8124条。其中，投诉类帖子3865条，咨询类帖子3550条，建议类帖子709条。已回复帖子8082条，回复率为99.48%，比6月上升0.02个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门47个，其中40个回复率为100%。

在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中16个回复率为100%。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位32个，其中26个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。7月共抽查“百姓呼声”帖子4000条。抽查结果显示，有4个单位的11条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县6条，市市场监督管理局2条，瀍河区2条，洛宁县1条。

自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询办理结果，并对办理情况进行评价。(记者 郭宁康)