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开展理论学习巡听旁听 推动理论学习提质增效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-13 08:41

　　昨日上午，市委宣传部党委(党组)理论学习中心组学习巡听旁听小组受邀走进吉利，对吉利区委理论学习中心组第七次集中学习研讨会议进行巡听旁听。

　　在会议现场，吉利区委理论学习中心组集中观看了《平“语”近人——习近平总书记用典》栏目相关内容，深入学习了习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时的重要讲话精神，重点围绕近期召开的市委十一届十三次全会等省、市重要会议和相关文件精神展开集中研讨学习交流。市委宣传部巡听旁听小组全程参与并作点评。

　　为深入推进党的创新理论深化武装工程，健全理论武装工作体系，切实提高各级党委(党组)理论学习中心组学习质量，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深、走实、走心，市委宣传部下发《关于健全和完善理论学习制度机制推动党员干部理论学习提质增效的通知》。按照该通知，我市健全完善全市各级党委(党组)会议第一议题制度，推动建立县处级以上领导干部“五种学习方式”制度化常态化机制，建立中心组学习巡听旁听工作机制，健全理论学习先进典型的选树推介机制，持续营造学思践悟的浓厚氛围，激励大家在常学常新中强化理论武装，在真学真信中坚定理想信念，在细照笃行中不断提升自我。（记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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