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老城区神州街改造提升收尾 商铺门头何时能装好？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-13 08:40

　　本期关注

　　近日，老城区神州街沿线商户通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，去年5月，他们按照上级要求拆除了商铺门头，有关部门承诺半年内安装统一样式的门头，但至今仍未安装。“整条街商铺都没有门头，不仅影响生意，还影响街道美观，希望有关部门尽快解决。”商户张先生说。

　　听您倾诉

　　张先生在神州街开杂货店已有7年。去年5月，有关部门对神州街进行改造提升，沿街商铺安装统一样式的门头是改造提升工程的一部分。按照施工要求，当月，神州街上的30余家商户配合施工人员拆除了自家的门头。

　　“我们从社区及施工方处得知，神州街提升改造工程最长半年时间完工，安装统一样式的门头不需要商户承担任何费用。”张先生说，随后，神州街路面、沿街墙体及路灯等基础设施陆续完成改造，唯独商户门头这一项工作没有进展。

　　8月11日上午，记者在神州街上看到，街道路面平整干净，沿街仿古墙体及仿古路灯引人驻足，但一些商户在店外悬挂的红底白字条幅式门头与街道景观极不协调。“我知道这样做影响街道景观，但实属无奈之举，只能先这样招揽顾客。”商户刘女士说。

　　所跑单位

　　老城区北大街社区、老城区住建局

　　跑腿经历

　　老城区北大街社区一名工作人员说，神州街沿线商铺门头未安装到位的情况存在很长一段时间了，商户们隔三岔五到社区反映，社区多次上报辖区办事处，但一直未得到明确回复。

　　随后，记者到负责神州街改造提升工程的老城区住建局进行采访。该局一名刘姓副局长说，按照施工计划，神州街改造提升工程应在一年前完工，但受工程资金及疫情等因素的影响，竣工时间一再延后。

　　“近期，我们也接到不少商户的反映，我们和施工单位多方协商后，施工方计划8月15日前后，把沿街所有商户的门头安装到位。”刘副局长说，他们会催促施工方如期完工。

　　办事结果

　　8月11日下午，记者把有关部门的说法告知张先生等商户后，他们表示会全力配合施工方安装店铺门头。(记者 郭学锋)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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