今明两天考生可填报中招补录志愿 这些学校有补录计划

尚未被普通高中录取的考生注意啦！昨日，市教育局中招办发布我市中招补录志愿填报通知，8月13日9时至14日18时，考生可上网填报中招补录志愿，每名考生限报一所学校。

尚未被普通高中录取的考生注意啦！昨日，市教育局中招办发布我市中招补录志愿填报通知，8月13日9时至14日18时，考生可上网填报中招补录志愿，每名考生限报一所学校。

此次补录涉及至少26所高中共1044个录取缺额，其中公办学校101个，民办学校943个。此外，还有国际班缺额若干。未被普通高中录取的考生，请抓紧时间填报补录志愿。

提醒：尚未被普通高中录取的考生今明两天可填报补录志愿

●补录对象

今年参加我市中招并报考普通高中，未被城市区高中、民办学校录取且中招成绩在最低控制线(295分)以上的学生。

●填报时间

8月13日9时至14日18时，考生可在网上征求志愿窗口填报补录志愿。

●填报方法

1.考生登录河南省中招信息管理平台，点击页面右上角“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”(简称平台)。在弹出窗口左侧中间位置点击“征求志愿”，在弹出的登录页面输入学生准考证号、登录密码、验证码进行登录。

2.考生登录后点击“征求志愿”的下拉箭头，弹出志愿选择框，选择相应的志愿(如果错选，点击上面的“清除”)，点击“确定”完成选择，再点击“保存”完成填报。每名考生只能填报一个志愿。

●补录办法

依据各校招生计划，遵循所填报志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取。补录分数线不低于学校原分数线，录满为止。

●报到注册

8月15日8时30分至17日18时。

市教育局中招办要求，各有关学校要通过校信通等尽快告知未被录取的考生，并组织考生进行补录志愿填报工作。需要提醒考生、家长的是，国际班和民办学校均需要支付较高费用，应根据家庭状况慎重选择。凡未被平台录取的学生一律不能注册学籍，不要轻信个别学校或个人的许愿、承诺，由此而造成的后果由学校和个人自负。

各招生学校要严格按规定组织已被录取考生报到，不得接受未被平台录取的考生，因此而造成的后果自负，并追究学校和相关责任人的责任。

●温馨提醒

洛阳一高中加班、中澳班，洛阳理工附中中美班，河科大附中中美班等国际班，尚有部分缺额，有意上国际班的学生可选择到相应的学校咨询，申请补录。

各校咨询电话

洛阳一高中加班：80882259

洛阳一高中澳班：60108066

洛阳理工附中中美班：60162255

河科大附中中美班：60103344

答疑：补录分数线会比原分数线低吗如何查询是否被录取

补录分数线会比学校原分数线低吗？补录是按照啥原则录取的？对于本报中招帮帮团(QQ群号：438266522)中家长们提出的疑问，市教育局中招办相关负责人予以解答。

●问：孩子考了438分，能否报市一中的补录志愿？补录是按照啥原则录取的？

答：考生应根据个人分数和该校补录计划数进行综合考量。从往年情况来看，公办高中的补录分数线一般都会高于原分数线。

补录时，市中招办会依据各校招生计划，遵循考生所填报志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取；补录分数线不低于学校原分数线，录满为止。

打个比方，以市一中为例，该校补录名额为7人。填报补录志愿时，有20人超过该校原分数线(437分)且填报了该校补录志愿，那么，录取时，这20名考生将按照中招成绩从高到低排队，排在前7名的考生就能被录取；第7名考生的中招成绩，就是该校的补录分数线。剩下的13名考生虽然也过了市一中的原分数线，但因该校补录计划有限，就无法被该校录取。

●问：填报完补录志愿，如何查询自己是否已被学校录取？

答：补录志愿的录取结果暂时无法从平台上查询。补录结束后，市中招办会公布补录分数线，届时将在《洛阳晚报》等媒体上发布。考生可结合补录分数线看看自己是否过线，或拨打所报学校的招生电话查询。

●问：今年的补录有几次机会？

答：按照往年情况来看，一般有两次补录。一次补录结束后，各校会将录取差额上报至市中招办；随后，市中招办会组织二次补录。参与二次补录的学校，全部为民办高(完)中。

●问：270分能报补录志愿吗？补录的分数线会不会降？

答：不会。无论是一次补录还是二次补录，考生的成绩均须高于我市今年中招最低控制线295分。按照近几年的实际补录情况来看，我市所有高(完)中的补录分数线都高于或等于学校原分数线，未出现过降分情况。因此，提醒将来参加中招的考生，填报补录志愿时一定要把握好填报原则，以免出现高分落榜的情况。

分数低于295分的考生虽无法上普通高中，但可报普通中专志愿，将来依然有机会上大学。目前，2020年应届初中毕业生可报考“五年一贯制”、“3+2”分段制和小中专志愿；其他应往届学生及社会青年可报考小中专及大中专，考生可携带本人准考证、身份证或户口簿，到相应院校现场报名。（记者 焦琳 通讯员 常玉军）