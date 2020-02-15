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赵会生到伊川县鸦岭镇调研特色农产品发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-13 08:29

　　昨日，市委副书记赵会生轻车简从前往伊川县鸦岭镇，调研岭上硒薯、岭上花椒等特色农产品发展工作，强调要深入贯彻市委全会部署要求，发力沟域经济，做好特色文章，推进精深加工，推动农业高质量发展。

　　赵会生走访了花椒种植基地。得知今年鸦岭镇花椒大丰收，仅摘花椒一项就解决了1500余人就业问题，但受疫情等因素影响花椒价格有波动等情况后，赵会生勉励大家要始终坚定走特色种植、发展沟域经济的信心，因地制宜调整种植结构，建设高水平花椒特色产业带。要以精深加工为方向，拉长产业链条，推动更多“初”字号、“原”字号农产品变成“深”字号农产品。

　　去年，主打富硒品牌的岭上硒薯一经推出就成为“网红农产品”。今年红薯种植和营销又有哪些新变化？赵会生走进种植基地，与干部群众共商红薯产业发展之策。他强调，要积极推进特色农业与信息技术融合，加大宣传力度，创新销售方式，在“粮头食尾”“农头工尾”“接二连三”上发力，探索互联网“带货”、联合大型商场“带货”等新渠道新模式，推动红薯更多走进厨房、走上餐桌，真正叫响岭上硒薯这个品牌。

　　赵会生强调，要通过发展特色产业、推进农业高质量发展，使产业链条更加完善，确保农业提质增效，让群众得到更多实惠，不断巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴提供更有力的产业支撑。 （记者 李东慧）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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