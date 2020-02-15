洛宁县郭庄村驻村第一书记刘玉金的三件大事

昨日晌午，日头正盛。吃完午饭后，洛宁县景阳镇郭庄村驻村第一书记刘玉金直接到村北头苗木种植基地，村民张永涛已在那里等着他。

刘玉金（右一）和张永涛查看黑花生长势

昨日晌午，日头正盛。吃完午饭后，洛宁县景阳镇郭庄村驻村第一书记刘玉金直接到村北头苗木种植基地，村民张永涛已在那里等着他。

地里的白皮松笔直挺拔，郁郁葱葱，树下的花生叶泛着翠绿的光泽。两人在地里看了半天黑花生、糯玉米的长势，等出来时，上衣都已湿透。

“永涛，这地你可得盯紧了，今年咱村农业产业结构调整的成败，关键看你这带头人带得咋样。”刘玉金边擦汗边叮嘱。

“刘书记，你比我还操心哩，我一定好好干！”张永涛说。

整治环境、发展产业、调整结构，从2017年年底刘玉金到郭庄村驻村开始，他紧盯着这三件事，干一件成一件，让郭庄村的面貌焕然一新。

整治环境 小村庄变了模样

夏日的郭庄村静谧、美好，路边盛开的七彩菊随风摇曳，一派田园风光。郭庄村地处洛宁山区，共有300多户1400多人，是深度贫困村。刘玉金还记得刚到村里时，环境脏乱差，部分入户道路还是土路，一下雨就泥泞不堪。

刘玉金是市城市管理局选派的驻村第一书记，对环境整治十分熟悉。新官上任第一把火，他就抓起了环境整治。他对接市城市管理局，多方协调资金，带领村民清运村里堆积的垃圾，对破损的墙体进行维修，设置沿街围挡。

将几个废旧轮胎刷上彩漆，里面再贴上彩纸，装上杆子竖起来自成一景；路边种着七彩菊，开花时五颜六色、极为鲜艳，一年撒种，年年生长；用村里的竹子制作沿街围挡，看起来古朴又自然；村里建起小游园，种植大叶女贞、黄杨球等10余种绿化树苗……这些都是刘玉金的得意之作。

几番“折腾”下来，郭庄村变美了，变干净了。“村民最直观的感受，是苍蝇少了。”刘玉金笑着说，这是自己办的第一件大事。

发展产业 村里有了支柱产业

刘玉金深知，郭庄村的问题不仅仅在“面子”，还在“里子”。村里缺乏产业，村民多外出打工谋生，村集体经济收入比较少……想要彻底改变郭庄村深度贫困村的面貌，非得大力发展产业不可，这是老刘驻村的第二件大事。

2019年，郭庄村引进了由洛阳天囿园林发展有限公司等投资的200余亩绿化苗圃合作项目。该项目共投资350万余元，主要种植了白皮松、法桐等苗木，采用“企业+村集体经济合作社+农户”模式，惠及150余户农户，每户每年可增收1000元以上。

今年刘玉金又协调爱心企业，利用村中闲置的100亩竹林，建设以加工竹签、竹耙子、香签、竹炭等为主要产品的村办企业。该村办企业近日已试产。

“有了这两大产业，加上村里原有的光伏产业，村里有了支柱产业，村集体经济收入就有了保障。”刘玉金说，去年年底郭庄村集体经济收入突破33.4万元。

调整结构 引导村民转观念促增收

郭庄村一天天变化，可刘玉金还是不满足，他想到了第三件大事。

“引来企业、资金，相当于‘输血’，郭庄村什么时候才能有‘造血’能力？”刘玉金在村庄走访时发现，郭庄村地处山区，村民思想比较保守，只会种植传统农作物，能不能在特色种植上打开突破口呢？

去年，刘玉金亲自做实验，以村集体名义试种了12亩糯玉米，净赚17000元。“我一看效果行，今年和村干部挨家挨户到村民家推广糯玉米。”刘玉金没想到，推广十分艰难。

村民第一次听说糯玉米，一听名字就摇头。“村民最担心销路问题，种了没人买咋办？”刘玉金说。为此他向村民保证，所有种子由爱心企业免费提供，再由村集体经济合作社统一负责销售糯玉米。

道理掰开揉碎了细细讲，还有些村民不理解。刘玉金索性请来洛阳农林科学院的专家，现场为村民授课。讲课当天，刘玉金现场熬制糯玉米糁粥，让村民喝上一碗香甜的糯玉米糁粥再听课，课后每人再发一包糯玉米糁回家熬粥慢慢品尝。

“你别说，专家讲课、现场品尝真有效果，今年村民一共种了70余亩糯玉米。”刘玉金说。此次村里发展特色种植产业不再借用外来资金，而是采用“致富带头人+村集体经济合作社+农户”模式，由致富带头人张永涛、村集体分别持股50%。

目前，郭庄村共种植了20亩黑花生、20亩黑芝麻、10亩红薯、70余亩糯玉米，这也是郭庄村历年来农业产业结构调整力度最大的一次。

“驻村两年多，郭庄村一年一个样。今年是脱贫攻坚的收官之年，等秋天这些特色作物一收获，我相信，郭庄村还能有新变化。”刘玉金说。（记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟 文/图）