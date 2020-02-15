洛阳新安县政府机关食堂：“半份菜”背后的故事

12日12时许，正值午饭时间，新安县政府机关食堂内飘出阵阵饭菜香。

新安县政府机关食堂一瞥

12日12时许，正值午饭时间，新安县政府机关食堂内飘出阵阵饭菜香。

“师傅，来半份青瓜肉片、半份红烧土豆、一小份米。”一会儿，接过师傅递过来的饭菜，小王坐到了餐桌边。“自从推出‘半份菜’和‘小份饭’制度，我不再剩菜剩饭，每次吃的菜品还很全，营养也更均衡。”他满意地说。

“我们是‘光盘’食堂，到底‘光’不‘光’，看看它。”该县机关事务服务中心工作人员郭亚威边指着食堂角落的泔水桶边说，以前每天中午餐余垃圾都能装满两三桶，现在不到一桶，还都是骨头和瓜皮。

谈起如何避免就餐浪费，郭亚威打开了话匣子。

先是严把采购关。夏季蔬菜、水果消耗量大，但储存周期短，加之用餐人数不固定，一旦采购多了，就容易变质造成浪费。于是他们采取多批次、小批量采购的办法，从源头上杜绝浪费。

推广“半份菜”制度。不光菜量减半售卖，包子、馒头等面点也都变成“小个头”，果盘里切得薄薄的西瓜整齐摆放，黑籽红瓤分外诱人。

为了避免浪费，厨师们还把切下的西蓝花茎、香菜根等“边角料”腌制成泡菜或咸菜，供职工就餐时自由选择食用。

据测算，自开展“光盘行动”以来，新安县政府机关食堂盐、油、糖用量较去年同期分别减少25%、30%和10%。

“节俭并不是降低饭菜质量，相反，我们会根据职工反馈，不断调整食谱。大家吃得可口，自然就不会浪费了！”郭亚威说。

12时30分，食堂里越发热闹，前来就餐的职工络绎不绝，身穿红马甲的文明监督员在一旁提醒大家适量点餐。大屏幕上，“一粥一饭当思来之不易”“珍惜粮食，杜绝浪费”等分外抢眼。(记者 孟山 通讯员 高月 文/图)