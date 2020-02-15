洛阳全面拓展开放领域 推进优势领域开放与全领域开放联动

发展是解决一切问题的总钥匙，开放是推动发展的重要引擎。以新一轮高水平对外开放促改革、促发展、促创新、促转型，是实现高质量发展的必由之路。

洛轴生产的为“一带一路”重点项目配套的专用轴承

发展是解决一切问题的总钥匙，开放是推动发展的重要引擎。以新一轮高水平对外开放促改革、促发展、促创新、促转型，是实现高质量发展的必由之路。

近年，我市以新发展理念为指引，加快构建现代开放体系，深度融入“一带一路”，通过精准招商、强化对外贸易等举措，为全市高质量发展增添更多开放活力。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要全面拓展开放领域，加快推动科技、文化、旅游、教育、卫生、农业等领域开放，推进优势领域开放与全领域开放联动，实现单向开放向双向开放、重点开放向全方位开放转变。

“洛企出海”加快洛阳产品“走出去”

不靠海、不沿边的洛阳，坚持走内陆双向开放的新路子，底气来自哪里？

来自“洛阳制造”扬帆出海——今年上半年，全市共有811家企业与163个国家和地区发生贸易往来，出口商品414种，进口商品167种。

来自“洛阳技术”遍布全球——今年上半年，全市完成对外承包工程营业额1.11亿美元，一批对外合作项目顺利推进。

格局有多大，舞台就有多大。

河南铜牛变压器产品畅销海外

近年，洛阳充分发挥区位优势，积极组织企业与“一带一路”沿线国家开展经贸合作，在扩大开放、合作共赢上取得明显成效。

据统计，2016年至2019年，洛阳与“一带一路”沿线62个国家进出口额达234.49亿元；到沿线12个国家承包工程项目30个，实现对外承包工程营业额16.3亿美元；在沿线11个国家投资项目16个，投资总额7783万美元。

无论是国有企业，还是民营企业，争相布局海外、抢滩国际市场，已然将扩大开放作为普遍共识。

中信重工在“一带一路”沿线国家设立了9个海外公司或办事处、7个备件服务基地，实现了研发、制造、营销、服务等全流程的国际化布局。

中信重工工业高效高速汽轮机产品畅销海外

洛钼集团通过系列海外并购跻身全球有色金属行业巨头行列，主要业务拓展至五大洲，基本金属贸易业务位居全球前三。

外贸、外资、外经“三外”工作的发展水平，是衡量一个地区对外开放水平的重要标志。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，我市将实施外贸转型发展行动，大力推动“洛企出海”，支持中信重工等优势企业、建龙微纳等特色民营企业开拓国际市场，支持牡丹鲜切花等扩大出口，加快洛阳产品、技术、标准、服务“走出去”。

精准招商 为产业转型发展增添新动力

“投资洛阳不仅是为了带动当地制造业升级，还希望得到更多洛阳消费者的认同，在广东和河南企业之间搭建桥梁。”在“格力·中国造”全国巡回直播洛阳站活动期间，格力电器董事长兼总裁董明珠在接受本报记者专访时说。

2017年格力落地洛阳。3年来，格力见证了洛阳的变化，格力空调洛阳基地建设也随着洛阳的飞速发展加快推进。

首台空调设备今年7月初下线，当前正加速投产；格力冰洗洛阳项目前期规划已基本出炉，项目若干建设内容进入招投标阶段。下一步，格力洛阳公司将持续推进各个项目建设，助力副中心城市建设，继续书写格力与洛阳强强联合的高质量发展篇章。

格力来了，银隆来了，忠旺来了……随着一大批重大项目的成功引进，一批特色产业集群形成，促进了“洛阳制造”向“洛阳智造”转型，加快了洛阳产业结构调整步伐，提升了产业核心竞争力。

近年，我市按照“有龙头、有配套的产业，重点要提升产业规模和质量；有龙头、没配套的产业，重点要完善配套，拉长产业链；没有龙头，但有一定产业链条基础的产业，重点要引进或培育龙头”三个层次，精准对接世界500强、中国500强、行业50强，实施产业精准招商，着力招大引强。今年前7个月，全市共签约招商引资项目219个，投资总额1621.2亿元。

在洛阳信成精密机械有限公司仓储区，一批海外订单产品即将出货

下一步，我市将持续实施定向精准招商行动，加快成立洛阳贸促会，着力引进一批具有国际竞争力的知名企业和高端项目，为洛阳经济发展注入新鲜力量。

让开放理念开放举措融入各领域

以“中国牡丹画第一村”闻名的孟津县平乐镇平乐村，是我市创建的首个“淘宝村”。目前，平乐村已沉淀165家淘宝活跃店铺，线上交易额突破8000万元。随着“互联网+”的深入，该村牡丹画产业的线下与线上成交比例由之前的7∶3变为如今的3∶7，其华丽转身离不开与洛阳闪迅电子商务有限公司的合作。

通过闪迅公司专业的规划、培训、孵化、数据、品牌等方面的指导，借助电商力量不仅让平乐村更多的村民走上电商创业之路，也增强了平乐牡丹画产业的整体竞争力，更成为我市抓住全球新一轮产业转移契机，大力发展服务外包产业的生动实践。

为加快我市服务业对外开放平台建设，打造外贸竞争新优势，我市正积极申建国家服务外包示范城市、服务贸易创新发展试点。下一步，我市将支持中信重工、中移在线等龙头企业发展工业设计、呼叫服务等外包业务，加快数字服务贸易发展，推动“高端装备制造+服务”等的国际化，扩大文化艺术、创意设计等服务出口。

在中国一拖中小轮拖公司，一批“东方红”拖拉机即将出口

服务外包如此，全方位开放更是如此。对洛阳来说，扩大开放不仅是引进项目、资金、技术、人才，更重要的是通过打开大门搞建设，把开放理念、开放举措融入科技、文化、旅游、教育、卫生、农业等各领域。

思想解放是活力之源。哪里率先解放思想，哪里就能抢得新一轮发展的先机。挖掘双向开放的深度，拓展全方位开放的广度，洛阳正以更加开放的姿态，向世界展示一个更加开放的洛阳！（记者 李迎博 通讯员 江俊 金婷婷）(图片均为资料图片)