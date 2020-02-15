“做任何工作、处理任何事情，都要有务实管用的方法。”在市委十一届十三次全会上，市委书记李亚聚焦“抓落实”这个关键，特别强调了工作方法的问题，指出“方法关乎成败，必须切实管用”，要求全市党员干部不仅要敢于抓落实，还要善于抓落实，拿出更多符合规律性、体现针对性、具有实效性的好方法，既不惜力，也不蛮干，敢作敢为、善作善成。

“做任何工作、处理任何事情，都要有务实管用的方法。”

在市委十一届十三次全会上，市委书记李亚聚焦“抓落实”这个关键，特别强调了工作方法的问题，指出“方法关乎成败，必须切实管用”，要求全市党员干部不仅要敢于抓落实，还要善于抓落实，拿出更多符合规律性、体现针对性、具有实效性的好方法，既不惜力，也不蛮干，敢作敢为、善作善成。

方法就好比“黑暗中照亮道路的明灯”，就像帮助过河的“桥或船”。在不稳定性不确定性增大的当下，我们既要抓好“六稳”“六保”“五提”，又要尽快融入“国内国际双循环新格局”，还要在常态化疫情防控中全面完成今年目标任务，持续推进转型发展高质量发展，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，可以说形势严峻复杂、任务艰巨繁重，决定了我们必须“把思想方法和工作方法搞对头”，创造有效的“武器”和“钥匙”。

“事必有法，然后可成。”从一定意义上讲，注重方法务实管用，就是“实事求是、与时俱进”的体现，就是增强“科学性、预见性、主动性、创造性”思维的体现，避免在新形势新情况新问题面前，“新办法不会用，老办法不管用，硬办法不敢用，软办法不顶用”。

应该看到，面对统筹防疫和发展的硬仗，我市打出了不少实招、新招。比如在疫情防控上，在全省率先启用“洛康码”，让广大居民“不见面”申领、“零接触”使用，让返岗复工人员“一码”走全市，既实现了精准防控，又跑出了复工复产的“洛阳速度”；在促进消费上，创新夜游产品、丰富消费业态，推出“古都夜八点”文旅消费活动，以“八个一”特色活动点亮洛阳“夜经济”，既增添了城市活力，又激活了消费动力……这些鲜活实践，折射的正是“因时而变、随事而制”的科学方法论。

好方法哪里来？从理论学习中来。实践证明，对习近平新时代中国特色社会主义思想学得深、悟得透，心里就亮堂，工作就有方法，所以要真正学懂弄通做实。从实践探索中来。实践出真知，一切务实管用且富有生命力的好方法都是从实践中来的，所以要善于从实践中创新方法、总结经验、发现规律。从群众智慧中来。群众是真正的英雄，群众中蕴藏着无穷的智慧，所以要从群众中来、到群众中去，把基层的鲜活做法总结好、推广好。

“欲图其效，必尽其方。”突破老思路、摆脱老套路、走出创新路，努力以管用方法的涌现，换来洛阳发展的跨越！（洛平）