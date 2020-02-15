洛阳：抵制“舌尖上的浪费” “文明餐桌”渐成风尚

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。为坚决制止餐饮浪费行为，进一步倡树勤俭节约文明新风，本报今起推出《制止餐饮浪费行为切实培养节约习惯》栏目。敬请关注。

开栏语

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

为坚决制止餐饮浪费行为，进一步倡树勤俭节约文明新风，本报今起推出《制止餐饮浪费行为 切实培养节约习惯》栏目。敬请关注。

餐桌文明是城市文明的缩影。近年，随着我市“文明餐桌”等行动的深入开展，越来越多的餐饮企业、消费者将“节约粮食”“文明用餐”等理念融入日常经营、生活，“文明餐桌”的社会风尚已逐渐在河洛大地形成。

“适度点餐”深入人心

12日中午，在涧西区乐业路一家经营洛阳特色饮食的店内，正对大厅摆着写有“文明用餐杜绝浪费”的提示牌。旁边的餐桌上，邓先生和两名朋友正在用餐。“我们常来这家吃，这里量大实惠，三个人点两个菜就差不多了。”邓先生说。

在被问及平时是否存在过度点餐行为时，一旁的李女士接过话茬：“点餐时我们通常会‘量力而行’，毕竟浪费粮食是不应该的，有时多点了餐厅服务员也会主动提醒。”

在涧西区珠江路一家湘菜馆内，用餐的人熙熙攘攘。张先生和翟先生是发小，两个人数年未见，这次聚会，他们一口气点了4个菜、6瓶啤酒。“菜点多了，我们吃不完了。”翟先生有些不好意思地说。临走时，翟先生主动让服务员将剩下的菜打包。

餐厅经营者刘先生介绍，如今大多数顾客能做到“适度点餐”。

“光盘提示”普遍存在

随后，记者走访洛龙区几家餐馆发现，绝大多数餐馆在显著位置摆放有“节约粮食”“光盘行动”“一粒米千滴汗，粒粒粮食汗珠换”等提示牌，服务员也会对顾客进行“光盘提示”。

政和路一家连锁餐饮店经理汪女士介绍，他们家主营炖菜，菜量较大。“平时一桌顾客点三四个菜就差不多了，我们会建议顾客不够再点。”汪女士说，他们家的菜品分大份和小份，如果人数较少，他们会主动推荐小份。

“您看，我们的餐桌上都摆有‘节约粮食’的提示牌，我们也会主动提醒顾客文明用餐，吃不完可以打包。”在厚载门街经营餐馆的张先生说，现在浪费的情况较以前少了很多。另外，他们还免费提供餐盒，以此鼓励顾客不浪费粮食。

除了餐饮企业，在机关、企业的食堂，大家同样以实际行动抵制“舌尖上的浪费”。

“一粥一饭，当思来之不易”“天地‘粮’心，真食莫蚀”……这些是洛龙区牡丹大道一家高新技术企业职工餐厅内的提示语。“除了加大宣传力度，我们还出台了具体措施抵制浪费。”该企业副总介绍，餐厅制定了分量等级标准，有大、中、小三个标准供员工选择，饭量小的女员工还可以酌情打饭。此外，该公司还派专人在餐具回收处进行监督，对存在浪费行为的员工及时批评教育。

“文明餐桌”渐成风尚

自2013年3月“文明餐桌”行动开展以来，我市多措并举，让“节约粮食”“光盘行动”等理念深入人心，“文明餐桌”渐成风尚。

近年，市文明办、市商务局等部门在全市范围内广泛开展“文明餐桌”进商圈、进机关、进校园等活动，通过宣传画、电子屏等途径，宣传“厉行节约、反对浪费”等理念；将“文明餐桌”教育列入未成年人思想道德教育范畴；定期开展“文明餐桌”督查，发现问题限期整改并及时回访。

与此同时，全市各级党政机关、企事业单位也将文明、节俭用餐作为加强思想道德建设、密切干群关系的有效举措，在公务接待中开展“文明餐桌”行动。广大市民也积极参与，从“文明餐桌”的细节入手，切实做到不剩饭不剩菜，吃多少点多少，将中华民族艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统发扬光大。

虽然“舌尖上的浪费”有所改观，但在个人餐饮消费领域，爱面子、讲排场等过度消费行为还不同程度地存在。“‘制止餐饮浪费行为切实培养节约习惯’需要人人参与。”市文明办相关负责人表示，在常态化疫情防控下，该部门将会同有关部门，采取更有力的措施，在全市范围内大力推行公勺公筷、分餐制，深化“餐桌革命”，彰显文明新风。（记者 王子君 通讯员 庞晓磊）