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今年洛阳夏粮产量创历史第二高位 粮食安全基础更牢固
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-13 08:17

　　粮食安全和能源安全是国家生命线，在“六保”目标中处于基础性、前提性地位。在疫情防控常态化背景下，我市围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全心全力守好全市人民的“米袋子”“菜篮子”，切实扛稳粮食、能源安全重任，为经济社会发展和副中心城市建设筑牢了“安全线”。

　　昨日上午，以“保粮食能源安全”为主题，市政府新闻办举行洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第六场新闻发布会。市农业农村局、市粮食和物资储备局和市发改委相关负责人重点介绍了我市相关工作情况。

　　今年我市夏粮产量为历史第二高位

　　“粮食丰，三农稳，天下安”，粮食问题是国民经济发展的“压舱石”和“定海针”，稳定粮食安全始终是治国理政的头等大事。

　　市农业农村局党组成员、市农技推广中心主任刘军学介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，全市农业农村部门坚持一手抓疫情防控，一手抓春耕生产。根据春季农业生产需要，利用电视、广播、农村大喇叭、手机短信、微信群、抖音、视频远程诊断等手段，对农民春耕生产开展无接触在线培训、在线指导、在线答疑，积极引导群众错时错峰下田管理，不误农时开展春耕备耕管理。充分发挥社会化服务组织作用，积极开展托管服务，落实肥水管理措施，田管进度不仅没有受到疫情影响，部分还快于上年同期，为今年夏粮丰产丰收和农民增产增收奠定基础。

　　近期，国家统计局洛阳调查队公布今年夏粮数据，我市小麦种植面积351.69万亩，比上年减少1.9个百分点，产量121.71万吨，比上年增长10.1%。今年我市夏粮产量为历史第二高位。

　　粮食安全基础更加牢固

　　市粮食和物资储备局党组成员、副局长李浩伟介绍，近年，市粮食和物资储备局压紧压实粮食安全责任，不断增强储备管理能力，目前我市粮油储备充足，质量检测严格，安全管理规范，粮食安全基础更加牢固。

　　面对突如其来的疫情，市粮食和物资储备局着力提升应急保障水平，建立全市粮油加工企业生产和库存情况动态监测报告制度，加强分析研判，完善预警机制，做好统一调度。加大粮油市场监督检查力度，防止出现哄抬价格、囤积居奇等扰乱粮油市场秩序的行为，有效保证了我市粮油市场价格稳定、平稳有序。

　　为扎实做好夏粮收购工作，市粮食和物资储备局大力宣传收购政策，持续加强市场监测，全面分析研判夏粮收购的形势、价格、粮源等情况。同时，严把收购入库质检关口，足额保障资金需求，严格执行质价标准，积极引导市场化收购，加强收购监督检查，维护了种粮农民利益和市场良好秩序。截至目前，已累计收购粮食约56万吨，其中今年生产的小麦23.77万吨。

　　做好能源供应，为经济社会发展筑牢“安全线”

　　能源行业是国民经济发展中的基础性行业，保障能源供应是切实维护正常经济社会秩序的根本。

　　市发改委二级调研员王建中介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，我市能源行业全力保障能源安全，扎实做好能源供应，为经济社会发展筑牢了“安全线”。初步统计，今年1月至7月，全市全社会用电量231.71亿千瓦时，增速较1月至3月回升9.53个百分点；成品油销售49.81万吨，增速较1月至3月回升10.2个百分点；天然气消费5.17亿立方米，比上年同期略有增长。

　　疫情期间，我市定期监测报送煤电油气供需状况，为科学保供提供支撑；充分发挥省、市疫情防控应急联动机制作用，妥善解决能源企业反映的困难和监测分析中发现的问题。

　　对受疫情影响进度滞后的企业，积极指导采取增加作业面、优化资源配置等手段，确保项目按照既定目标持续推进。目前，我市电网建设、LNG应急储备中心、洛阳石化输油管道及原油储备库等重大能源基础设施项目建设进度均已恢复或超出原定计划，项目投产达效后将进一步强化我市能源保障能力。(记者 李冰 通讯员 尹松峰 实习生 王龙飞)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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