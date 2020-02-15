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能买菜能买药 外卖平台有了更多新“玩法”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-13 08:20

外卖骑手到药店取药品

　　眼下正值伏天，暑热难熬，也烧热了“宅经济”，外卖订单增幅明显。与以往不同，今年我市外卖市场出现了一些新变化。

　　昨日，记者走访发现，除传统餐饮类外卖订单外，医药类、生鲜类订单增幅明显，外卖被“玩”出了更多新花样。

　　外卖订单明显增加

　　炎炎夏日，不想外出觅食，拿起手机点个外卖，在室内边吹空调边享用，已成为越来越多洛阳人的习惯。

　　美团外卖数据显示，自7月以来，我市下午茶时段饮品销量大幅增长。奶茶、果汁、酸奶、冰激凌、冰咖啡是市民点单较多的消暑单品。

　　与以往不同，自入夏以来，药品及水果、蔬菜等生鲜类订单也有明显增加。美团外卖数据显示，7月，我市药品外卖交易额同比增长280.39%，月环比增长47.41%。市民在线购买的多为清热解毒、蚊虫叮咬、跌打损伤等药品。

　　线上消费需求日渐多元

　　数据背后，是人们线上消费需求的多元化。

　　今年30岁的张先生说：“我和妻子平时上班都比较忙，下班晚了就在外卖平台上点餐。”和张先生一样，越来越多市民选择线上消费。

　　对于这种变化，身处行业中的外卖骑手感触最深。今年37岁的李师傅从事外卖配送工作已经近两年了。他告诉记者：“我刚开始干这行的时候，接到的订单基本是餐饮类的。慢慢地，送花、送蛋糕等跑腿的订单也多了起来。今年感受尤其明显，以前主打线下销售的门店也开始进驻外卖平台了。”

　　张仲景大药房相关负责人说：“我们去年上半年上线美团外卖，最开始只有十几家店铺进驻，每天总订单量仅有几十个。经过一年多的时间，用户线上消费习惯才逐渐养成。”

　　目前，张仲景大药房在市区的100多家店铺中，80%都进驻了美团外卖平台，日均订单量近500个，线上客户约占客户总数的10%。

　　即时零售、配送市场潜力巨大

　　美团外卖相关负责人介绍，2018年7月，美团闪购作为独立品牌发布，致力打造30分钟万物到家的本地生活零售电商平台。目前，该平台的商家已经覆盖生鲜果蔬、鲜花绿植、医药健康、母婴用品、宠物用品等门类，并在持续拓展中。

　　今年受新冠肺炎疫情影响，传统零售业加快了进驻美团闪购的速度。据统计，美团闪购超市类订单中，米面粮油、调味品、生鲜果蔬、休闲食品等商品销售额均大幅增长。

　　近年，各大外卖平台都开始在送餐服务之外，大力拓展同城生活服务，抢占本地生活市场，打造“身边经济”。同时，京东等互联网巨头也瞄准了本地生活市场，如京东到家，就主打本地即时零售。此外，鲜花配送、家政服务等小型的垂直型平台也纷纷上线。“各个平台竞争激烈，看中的就是本地即时零售、配送具有的巨大市场潜力。”美团外卖相关负责人说。（记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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