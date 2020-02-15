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洛阳市三措并举提升游园管理水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-13 08:13

　　记者从12日召开的全面推行园长制提升城市游园精细化管理水平现场会上获悉，我市将通过实行“园长制”管理、建立星级评定机制、实施“自管、托管、领养”三种管理模式等举措，不断提升游园管理水平。

　　在“园长制”管理方面，我市将根据“一园一长”原则，建立两级园长体系，确保每个游园都有园长。其中，一级园长负责所辖游园的巡查、督促落实及监督工作，二级园长负责所辖游园的养护管理。

　　在游园分级方面，市城市管理局将每月定期组织专家根据游园规模、服务半径等，对全市游园精细化管理工作进行评分。根据评分结果，每年将各游园分为五个星级，评分越高，星级越高，相关评定结果在“园长责任公示牌”上公示。市城市管理局每月还会对游园进行考核，然后公布成绩，并实施相应的奖惩措施。

　　会上，我市共评选出11个五星级游园。本月底之前，我市所有“园长责任公示牌”将陆续设立在游园入口处。公示牌除了标明该游园的星级，还会标明该游园名称、平面图，各级园长姓名、办公电话等，方便游人查看和咨询。

　　市城市管理局相关负责人介绍，我市将根据星级评定结果，对游园实施“自管、托管、领养”三种管理模式。“二星级以上游园由各城市区自行管理。一星级游园进行限期整改，如果整改不到位，由市城市管理局指定第三方企业托管，托管费用由游园所属区承担。托管周期结束后，由所属区继续进行管理。”该负责人介绍，目前我市正探索以商养园模式，爱心企业可“领养”游园，出资进行养护，并可对游园命名。

　　近年来，我市将游园建设列入重点民生实事，按照居民出行“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象，小游园方便群众生活”的要求，打造15分钟生态休闲圈，在中心城区开展年度游园建设工作。截至目前，我市中心城区已累计建成游园273个。

　　我市游园星级评定结果

　　瀍河区

　　邢家堂游园一期 五星

　　塔东游园 一星

　　四通路街心游园 一星

　　高新区

　　周山游园 五星

　　天津路游园 一星

　　吉利区

　　长治路游园(清风园) 五星

　　化纤路游园 一星

　　涧西区

　　龙裕路大学科技公园 五星

　　大学科技城毕昇园 五星

　　大学科技城创新园 五星

　　青海路街头游园 一星

　　王祥河生态公园 一星

　　秦岭渠西首游园 一星

　　洛龙区

　　伊河游园八里堂段 五星

　　锦台广场游园 五星

　　浙大科技园小游园 一星

　　恒生科技园广场游园 一星

　　伊滨区

　　伊水游园求是段 五星

　　科技游园 一星

　　老城区

　　丽景门游园 五星

　　金谷游园 一星

　　西工区

　　建福路游园 五星

　　华山桥东西侧游园 一星

　　华山桥东铁路北游园 一星

　　龙腾路游园 一星

      (记者 何奕儒 通讯员 于蕾 胡惠娟)
[ 责任编辑：崔利利]
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