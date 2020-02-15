洛阳市成立劳模和工匠人才创新工作室联盟

11日，我市劳模和工匠人才创新工作室联盟成立，标志着我市工匠人才队伍建设又有了新平台。

11日，我市劳模和工匠人才创新工作室联盟成立，标志着我市工匠人才队伍建设又有了新平台。

据介绍，成立劳模和工匠人才创新工作室联盟，整合全市创新工作室的创新资源、人才资源、技术资源、设备资源，开展技术交流合作，发挥集聚效应、辐射效应、品牌效应，推进创新工作室建设高质量发展，是省总工会实施五大行动的一项重要内容，也是市总工会2020年产业工人队伍建设改革推进年的重要项目举措。

目前，全市已经建立各类劳模和工匠人才创新工作室298家，其中国家级2家、省级示范单位28家、市级示范单位76家。这些劳模和工匠人才创新工作室在企业创新发展、技术攻关、人才培养等方面都发挥了积极作用。

成立劳模和工匠人才创新工作室联盟，旨在学习交流、成果共享、技术攻关、合作共赢、培育队伍、提升能力，联盟的核心使命就是推动技术创新、发展壮大高素质产业工人队伍，解决原来创新工作室存在的各种短板和问题，深化创新工作室技术交流合作机制，推进全市创新工作室建设水平整体提升。(记者 李冰 通讯员 孙雪芹 实习生 王龙飞)