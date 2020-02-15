男子工作时不经意看一眼窗外 竟然救了别人一命

“感谢白先生，是他救了我的家人！”近日，仍在奔波为爱人治疗的高萍(化名)，专门赶到偃师市税务局，感谢该局工作人员白现朝。

“感谢白先生，是他救了我的家人！”近日，仍在奔波为爱人治疗的高萍(化名)，专门赶到偃师市税务局，感谢该局工作人员白现朝。

40岁的白现朝是偃师市税务局工作人员。近日，他在单位办公，起身去找资料时，不经意间看了一眼窗外，发现一名骑摩托车的男子摔倒在办公楼旁的华夏路慢车道上，对方身体在抽动，周围无人。该男子正是高萍的爱人。

白现朝赶紧叫同事拨打120，他从办公楼跑了过去。“你还好吗？”白现朝凑近摔伤的男子呼喊，可对方并没有回应，头上还流着血。他急忙找来一辆三轮车停在事发现场，以提醒过往车辆避让。

很快，120急救人员赶来。急救人员初步推测，受伤男子可能突发癫痫，幸好被及时发现施救，否则后果不堪设想。

“谁遇到这种情况都会这样做的，没啥好感谢的。”白现朝谦虚地说。（记者 王博东 通讯员 靳纪峰）