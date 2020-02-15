14日至25日，来洛阳市图书馆看书法展吧

洛报融媒记者12日从洛阳市图书馆获悉，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年——河南省第29届群众书法展洛阳作品展将于8月14日在洛阳市图书馆开幕。

洛报融媒记者12日从洛阳市图书馆获悉，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年——河南省第29届群众书法展洛阳作品展将于8月14日在洛阳市图书馆开幕。

此次展览由洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳市书法家协会和洛阳市图书馆承办，展出作品110幅，旨在通过书法艺术的形式弘扬时代主旋律和中华传统文化，展现新时代河洛大地的精神面貌。

洛阳作为书法大市，书法的群众基础广泛丰厚，拥有众多的书法艺术爱好者。此次参展作品全部是河南省第29届群众书法作品展洛阳获奖及入展作者作品，质量较高，将为广大书法爱好者提供面对面学习和交流的平台。

此次展览从8月14日到8月25日，在洛阳市图书馆(洛龙区龙门大道71号)二楼展厅展出，感兴趣的读者快来观展吧！（洛报融媒记者 李冰 通讯员 梁佳明）