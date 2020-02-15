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奖金1000元！洛阳5辆献血车公开征名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-12 18:14
“洛阳日报号”献血车(图片为资料图)

　　流动献血车是开展无偿献血活动的重要载体之一，常年奔波于城镇乡村，将广大无偿献血志愿者的爱心传递给更多有需要的人。

　　近年，洛阳临床用血量快速增长，大型献血车数量逐年增加。12日，洛报融媒记者获悉，为让这一文明使者形象更加鲜明，即日起，洛阳市中心血站公开为5辆流动献血车征名，具体要求如下：

　　●作品及格式要求

　　紧扣时代主题，契合古都品位，展现奉献精神，体现工作性质，促进事业发展。

　　每件作品为2至4个字，格式为“**号”，要求言简意赅、字韵工整、朗朗上口，请附上命名释义。如引经据典，请注明出处。作品应为原创，每人最多可提交2件作品。

　　●评奖原则及奖项设置

　　坚持公平公正原则，获奖作品将在“洛阳市中心血站”微信公众号公示。所有参评作品视为授权洛阳市中心血站无偿使用。

　　设置一等奖1名，奖金1000元；二等奖2名，奖金各600元；三等奖3名，奖金各300元；优秀奖若干，赠送精美纪念品1份。

　　●投稿方式

　　请将作品电子版发送至邮箱lyxxbjb@163.com，直接用附件上传，邮件主题统一格式为“流动献血车征名—作者”。内文填写征名作品及作者个人信息，包括：姓名、性别、单位和联系方式等，以便获奖后及时通知。

　　●截稿时间

　　9月30日24：00。 (洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 李冬)
[ 责任编辑：席倩倩]
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