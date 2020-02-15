“High”翻全场！正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节邀您畅享激情之旅

燃动的音乐、震撼的舞台、诱人的美食、新潮的市集……8月15日-16日，“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”重磅来袭，一场帮你逃离无趣、打破沉闷、感受地道洛阳“躁”的音乐盛会即将欢乐开启。

“洛阳亲友如相问，就说我在音乐节。”

燃动的音乐、震撼的舞台、诱人的美食、新潮的市集……8月15日-16日，“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”重磅来袭，一场帮你逃离无趣、打破沉闷、感受地道洛阳“躁”的音乐盛会即将欢乐开启。

有人说，洛阳与音乐有着“不解之缘”，比如“亚洲第一大音乐喷泉”——开元湖音乐喷泉，就坐落于洛阳市中心，当夜幕降临，开元湖畔的音乐声总能让无数市民或游客驻足聆听，流连忘返。如今，洛阳与音乐将再次碰撞出不一样的火花，由洛阳网主办、正弘悦府独家冠名的“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”强势来袭，这不仅是一场震撼人心的音乐盛宴，更是一场好吃好玩的激情之旅。

据了解，本届音乐节定位于“洛阳人自己的音乐节”，让洛阳人在音乐声中恣意狂欢，在品尝地道美食中刺激味蕾，在潮玩市集中感受别样的人间烟火……这一切尽在“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”。

十支神秘乐队，即将惊艳亮相

强大的DJ阵容，魔幻的大型舞台，更极致的音乐享受，“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”将倾力打造洛阳“震躁”，为热爱生活、热爱音乐的你，提供最极致的音乐体验。

穿喇叭裤梳爆炸头的乐队“老炮儿”、抱着吉他就能叨叨诗和远方的文艺青年、开口单押双押怼到你服的freestyle大神……或许你都能在本届音乐节看到这些人的身影。

据主办方透露，本届音乐节将邀请十支实力原创乐队或说唱团体倾情演绎，包括T型公路、程远&洛地有声、任和&洛地有声、居里夫人、高度愉悦、沉舟乐队、糖果派对等，这些乐队的部分代表作品有《王者荣耀》(手游《王者荣耀》同名主题推广曲)、《天大圣》(英雄联盟LPL总决赛曲)、《洛阳红》(2018河南十大流行金曲)、《这里，洛阳》等。本届音乐节将为乐迷朋友带来精彩的现场音乐表演，用不同的音乐风格交织打造出欢腾的音乐世界，用沉浸式体验传播原创音乐的魅力，让人们忘却生活中的“压力山大”，尽情“嗨翻天”。

缤纷小吃，美食享不停

属于狂欢的周末夜晚，怎能让美食缺了席？毕竟，世间万物，唯有音乐和美食不可辜负。

哈啤、百威、科罗娜、贝克等知名啤酒品牌强势进驻，熊姬奶茶、多米居酒屋、春都火腿肠、轩妈蛋黄酥、网红美食等应有尽有，精致冷餐、地道小吃等等总有一款适合你的口味，让你来这一次，饱了耳朵也不会亏待肚皮。

本届音乐节特别推出的美食嘉年华，能让你在音乐与啤酒的激情碰撞中，和家人一起畅享美食吃到嗨！在此要提醒您的是，尽享美食之余，也别忘了体验一下现场的Species滑板公园等好玩儿的小场所，听音乐、享美食，玩新潮，这注定也是一场惊喜满满的市井美食乐享之旅。目前还剩余少量美食摊位火热招募中，咨询电话：65233921、18568990517。

潮玩市集，揭秘地摊新玩法

汽车是男人的浪漫，生活是女人的热爱。

在欣赏音乐演出之余，本届音乐节还将火热推出“潮玩市集”，在这里，汽车后备箱就是柜台，身在其中的每个人都是寻宝家，纵情找寻那些让你爱不释手的新鲜小玩意儿，为你打造优质多彩的一站式“购物+休闲”体验。

人间烟火气，最抚凡人心。本届音乐节邀请广大“摊主”、“车主”把创意店铺开在汽车的后备箱中，你来了之后就能和家人一起逛市集淘好货，感受城市的烟火气，在一排排汽车的市集中寻宝，妙趣不停。

目前，“潮玩市集”车主正在火热招募中，凡是报名成功的车主朋友们，都将免费获得总价值500元的音乐节车主大礼包，礼包包含音乐节门票2张、春都特级火腿肠2袋(18根)、花果山景区漂流门票3张、万安山野生动物园门票2张、定制环保手提袋1个，珍贵席位每日仅限50位，有兴趣的车主快快扫描下方二维码，成为“潮玩市集”的车主吧！

“潮玩市集”车主报名二维码

报名须知：“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”门票免费送！此外，还将推出“0.1元抢1000份总价值300元的乐迷大礼包”，大礼包内包括：音乐节门票1张、春都1987特级火腿肠2袋、音乐节定制购物袋1个、气氛荧光棒1个、随机惊喜福袋(78元齐祺渔锅菜品券、洛神岛温泉门票、花果山景区漂流门票随机赠送)，8月15日和8月16日两天每日限量500张，请乐迷朋友打开微信扫一扫，限时抢购大礼包。

音乐节门票及乐迷大礼包领取二维码

活动时间：2020年8月15日、16日19时准时开启

活动地点：伊滨区科技大道与玉泉街交叉口北500米

活动须知：

1、疫情防控不可松懈，温馨提醒各位朋友，戴好口罩参与活动。

2、禁止携带宠物(导盲犬除外)、易燃易爆等违禁物品观演。

3、观演期间产生的垃圾随身携带，结束后统一放入场内垃圾桶。

4、请妥善安排自己的观演时间和观演路线，避免拥挤踩踏。

5、主办方对本次活动拥有最终解释权。

据了解，在活动当天上午，正弘悦府售楼部、示范区也将盛大开放，推出不限量冰淇淋，DIY风车、精彩节目和现场抽奖等，奖品包括60寸电视、三开门冰箱、电饭煲、体脂秤等，更多惊喜只待现场解锁。

正弘悦府，位于伊滨新城之上，高知全龄住区。2020年正弘置业以深耕姿态战略布局千年古都洛阳，乘着时代浪潮，正弘如悦而至。正弘悦府，作为正弘首献洛阳之作，择址洛阳未来中轴侧，双地铁接驳，科教园区内，礼献洛阳品质人居，全力缔造洛阳美好生活。咨询热线：0379-6388-9999

一个人的热闹永远也比不上一群人的狂欢。“正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”是一个属于年轻人的音乐节，是一个让你嗨的音乐节，一个可以挥洒情怀的音乐节，一个让你释放青春荷尔蒙的音乐节……丢掉所有不开心，畅享激情之旅，快来报名参与吧！(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆)