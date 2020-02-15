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关于分级诊疗报销问题，这些你一定要知道！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2020-08-12 17:10

　　“我是栾川县人，此前在市区医院看病时没有办理转诊，出院后该怎么报销？”近日，有网友通过网络平台发帖，咨询关于分级诊疗的报销问题。今日，洛阳网记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人，就此问题进行采访。

　　洛阳市医疗保障局相关负责人介绍，根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市城乡居民基本医疗保险实施办法(试行)的通知》(洛政办【2016】135号文件)和《洛阳市基本医疗保险定点医疗机构服务协议》的有关规定，参保人员因病就医，应落实分级诊疗制度。参保人员应首先选择在基层医疗机构就医，若未按规定办理转诊转院手续，自行到上一级医疗机构、异地定点医疗机构就医的，其医疗费用按规定报销比例降低20个百分点报销，降低部分由患者承担。但需要注意，由于城乡居民(原新农合)部分由县级统筹，存在各县(市)转诊政策不一的情况，具体规定可在就医前咨询各县(市)医疗保障部门。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：崔天运]
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