守望相助！洛阳向白俄罗斯捐赠防疫物资

分装、打包、张贴标识……今日上午，位于洛龙区关林南街上的邮政洛阳市洛龙区分公司内，工作人员正忙碌着。当日，由洛阳市政府捐赠的1万只一次性医用口罩将运往白俄罗斯明斯克州医疗机构，支援当地疫情防控。

分装、打包、张贴标识……今日上午，位于洛龙区关林南街上的邮政洛阳市洛龙区分公司内，工作人员正忙碌着。当日，由洛阳市政府捐赠的1万只一次性医用口罩将运往白俄罗斯明斯克州医疗机构，支援当地疫情防控。

前不久，出于当地疫情防控需要，白俄罗斯驻华大使馆明斯克州执行委员会主席亚历山大·图尔钦致信洛阳市政府，请求洛阳向明斯克州医疗机构提供人道援助。洛阳市委、市政府对此高度重视，要求市委外事办全力做好支援。根据海关总署对防疫物资出口质量监管的要求，捐赠白俄罗斯的防疫物资需符合当地海关联盟EAC认证标准。经请示上级外事部门，洛阳市紧急采购1万只符合上述标准的一次性医用口罩，通过中国邮政发往白俄罗斯。

洛阳与白俄罗斯有着广泛的经贸往来。2015年5月12日，6家中资企业正式成为中国-白俄罗斯工业园的首批入园企业，其中，就有来自洛阳的中国一拖集团有限公司(以下简称中国一拖)。2018年5月，由中信重工等三方投资的中信阿姆智能装备有限责任公司进驻该工业园。“洛阳造”特种机器人正式“牵手”白俄罗斯。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 孙京晓 魏绮清)