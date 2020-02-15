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上半年，洛阳全市民生支出累计完成323.4亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-12 13:29

　　今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第五场新闻发布会。本场新闻发布会以“保基本民生、保基层运转”为主题。

　　在发布会上，市财政局党组成员、副局长张步涛介绍，全市各级财政部门通过加大资金保障，强化政策支持，优化支出结构，助力基层政府纾困解难，千方百计兜牢兜实“三保”底线。目前，全市所有县(市)区“三保”保障有力、总体情况良好。

　　我市加大资金筹措力度，增强基层保障能力——

　　做大财政收入蛋糕

　　上半年，全市一般公共预算收入累计完成202.5亿元，增长1.6%，实现了市委市政府提出的“二季度出谷转正稳增稳升”阶段目标，为保障全市基层运转提供了资金支持。

　　上半年，全市民生支出累计完成323.4亿元，占一般公共预算支出比重为78.2%，较去年同期提升3.5个百分点。其中住房保障、农林水、交通运输、社会保障与就业等支出分别增长45%、39.4%、24.9%、5.6%。

　　用足用好新增地方政府债券

　　为对冲经济下行压力，今年地方政府债券规模进一步扩大，截至目前省财政共下达我市新增债券资金54.03亿元，资金全部用于轨道交通、“两新一重”、公共卫生体系建设等重点领域。

　　从快从严抓好直达资金使用管理

　　今年全国两会，中央明确了发行抗疫特别国债，建立特殊转移支付机制，要求资金直达市县基层、直接惠企利民。我市坚决落实中央要求，截至目前，省财政下达我市直达资金36.8亿元，其中特殊转移支付19.9亿元、抗疫特别国债16.9亿元。所有资金全部在5日内分配下达到各县(市)区。我市建立了直达资金动态监控系统，对每笔资金都建立台账，实现资金全程留痕、流向清晰、用途明确。

　　持续加大财力下沉力度

　　今年以来，我市把增强基层财政保障能力放在更加突出重要的位置，持续加大财力下沉力度，截至目前，累计下达县(市)区各类补助资金222.5亿元。

　　帮助基层增加现金流

　　今年3月1日至6月底，各地落实增值税留抵退税政策需分担的地方50%部分资金中，35%部分的库款由省级财政先行垫付；中央提高我省财政资金留用比例增加的现金流，省财政通过提高县级财政资金留用比例或增加日常现金调度的方式，全部留给县级使用，阶段性增加县级财政资金留用规模，增强县级库款支配能力。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 王乐 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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