洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

给力！洛阳计划用三年时间打造300个“乐养居”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-12 13:29

　　民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。

　　今日上午，在洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第五场新闻发布会上，市民政局党组成员、副局长于晓惠介绍，今年以来，全市民政系统用心用情守护好民政服务对象，切实守住基本民生保障底线：

　　坚决完成民政系统疫情防控工作任务

　　全市民政系统取得了“零接触、零感染、零事故”的防控成果。

　　充分发挥临时救助救急解难的功能，做到“应救尽救”

　　全面建立乡镇临时救助备用金制度，统一城乡临时救助标准，稳步提高临时救助水平。对特别重大的急难型救助采取“一事一议”给予救助，让临时救助实现“零等待”。今年以来，实施临时救助3609人次，发放救助资金471.9万元。同时，积极推进社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动工作，累计为125.5万人次困难群众发放临时价格补贴4510.3万元，人均补助35.9元。

　　全力做好脱贫攻坚社会救助兜底保障工作，做到“应兜尽兜”

　　截至6月底，全市2.5万未脱贫人口实现低保对象保障1.44万人、特困人员保障0.32万人，低保和特困兜底保障率达到了70.4%。

　　提高全市最低生活保障标准和特困人员救助供养标准，做到“应保尽保”

　　从今年1月1日起，全市城市居民低保标准提高到每人每月600元，全市月人均财政补助水平不低于345元。

　　加快健全养老服务体系，做到“应养尽养”

　　加快健全养老服务体系。拨付社区养老服务设施建设资金9346万元，打造高标准“乐养居”(社区养老服务中心)，目前共完成新建、改扩建“乐养居”37家。计划用三年时间，打造300个“乐养居”，实现城市社区养老服务设施和养老服务功能全覆盖。已完成新建养老床位1233张，新建农村老年幸福院116家。市级和五个城市区养老服务信息平台已基本建成。

　　关心关爱特殊困难群体，做到“应扶尽扶”

　　开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，年初至今，全市共救助流浪乞讨人员1552人。截至目前，全市已认定事实无人抚养儿童785人，累计发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金918.2万元，及时改善儿童基本生活。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 张效纲 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚到西工区调研时强调：在大战略大...
  • 洛阳加快建设一批高端开放平台 实现资...
  • 李亚：老旧小区改造要“硬件”“软件...
  • 改造扩建后焕然一新的老城区南关公园...
  • 孙石路上跨西环路立交展新姿
  • 异地缴存住房公积金 在洛阳购房可申请...
  • 市体校体育场缘何不开放？校方：正加...
  • 天天有演出！“河洛欢歌·文化惠民演出...
  • 羞答答的昙花静悄悄地开 阵雨和小风伴...
  • 因改造提升，洛阳古代艺术博物馆将171...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月11日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛阳老城东、西大街：...
    伊川平等乡四合头村：...
    甘泉河湿地：风光好 惠...
    101岁老人张邦君：老城...
    精彩热帖

    破壁机上楼记

    城市印象

    小背篓

    中原明珠下的风与白纱
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605