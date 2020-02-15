给力！洛阳计划用三年时间打造300个“乐养居”

民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。

民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。

今日上午，在洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第五场新闻发布会上，市民政局党组成员、副局长于晓惠介绍，今年以来，全市民政系统用心用情守护好民政服务对象，切实守住基本民生保障底线：

坚决完成民政系统疫情防控工作任务

全市民政系统取得了“零接触、零感染、零事故”的防控成果。

充分发挥临时救助救急解难的功能，做到“应救尽救”

全面建立乡镇临时救助备用金制度，统一城乡临时救助标准，稳步提高临时救助水平。对特别重大的急难型救助采取“一事一议”给予救助，让临时救助实现“零等待”。今年以来，实施临时救助3609人次，发放救助资金471.9万元。同时，积极推进社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动工作，累计为125.5万人次困难群众发放临时价格补贴4510.3万元，人均补助35.9元。

全力做好脱贫攻坚社会救助兜底保障工作，做到“应兜尽兜”

截至6月底，全市2.5万未脱贫人口实现低保对象保障1.44万人、特困人员保障0.32万人，低保和特困兜底保障率达到了70.4%。

提高全市最低生活保障标准和特困人员救助供养标准，做到“应保尽保”

从今年1月1日起，全市城市居民低保标准提高到每人每月600元，全市月人均财政补助水平不低于345元。

加快健全养老服务体系，做到“应养尽养”

加快健全养老服务体系。拨付社区养老服务设施建设资金9346万元，打造高标准“乐养居”(社区养老服务中心)，目前共完成新建、改扩建“乐养居”37家。计划用三年时间，打造300个“乐养居”，实现城市社区养老服务设施和养老服务功能全覆盖。已完成新建养老床位1233张，新建农村老年幸福院116家。市级和五个城市区养老服务信息平台已基本建成。

关心关爱特殊困难群体，做到“应扶尽扶”

开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，年初至今，全市共救助流浪乞讨人员1552人。截至目前，全市已认定事实无人抚养儿童785人，累计发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金918.2万元，及时改善儿童基本生活。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 张效纲 文/图)