手机一扫“码”上听！洛阳首家社区有声党建图书馆开馆

“正适合我小外孙女，她就喜欢听书。”今日，洛阳市涧西区重庆路街道三社区党群服务中心，有声党建图书馆引人注意，在社区工作人员孙百璐的指导下，居民解敏打开手机扫书架上的图书二维码后听起书来。

“正适合我小外孙女，她就喜欢听书。”今日，洛阳市涧西区重庆路街道三社区党群服务中心，有声党建图书馆引人注意，在社区工作人员孙百璐的指导下，居民解敏打开手机扫书架上的图书二维码后听起书来。

此前，该社区与全国音频分享平台喜马拉雅合作，引进有声党建图书馆，这也是此类图书馆首次落户洛阳的社区。

该馆涵盖了1万余册图书的有声资源，分为“党的声音码上听”“红色文化声中记”两个板块。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 张淑莉 文/图）