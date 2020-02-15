今年前7个月，洛阳市全社会用电量231.71亿千瓦时

今天上午，洛阳市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第六场新闻发布会，本场新闻发布会以“保粮食能源安全”为主题。
今天上午，洛阳市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第六场新闻发布会，本场新闻发布会以“保粮食能源安全”为主题。
洛阳市发改委二级调研员王建中介绍，初步统计，今年1-7月份，洛阳市全社会用电量231.71亿千瓦时，较1-3月回升9.53个百分点；成品油销售49.81万吨，较1-3月回升10.2个百分点；天然气消费5.17亿立方米，与上年同期略有增长。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 尹松峰 实习生 王龙飞 文/图）
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