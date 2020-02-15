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家庭困难大学新生可申请入学资助 助学贷款可远程续贷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-12 11:10

　　今日，洛报融媒记者获悉，2020年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目启动，我省将筹措专项资金用于资助普通高校家庭经济困难新生到校报到。此外，为减少人员聚集带来的风险，同时进一步提高我省生源地信用助学贷款工作质量，即日起我省开启续贷远程受理模式。

　　【关键词】困难补助

　　河南省学生资助管理中心有关负责人表示，高校新生入学资助对象为省内2020年普通高中应届毕业生、参加高考并被全日制普通高等院校(含高职)录取的家庭经济困难新生。其中，优先资助孤残学生、父母丧失劳动能力学生、少数民族学生、烈士子女、单亲家庭经济困难学生、农村绝对贫困家庭学生、享受城镇居民最低生活保障政策家庭和因突发事件导致家庭经济困难学生、农村计划生育独生子女和双女户家庭学生等。学生一律在学籍所在高中提出受助申请。

　　困难新生入学资助项目资金用于一次性补助2020年普通高校家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校的交通费及入学后的短期生活费用。省内院校录取的新生资助标准为每人500元，省外院校录取的新生资助标准为每人1000元。新生入学资助款要求专卡限时发放——使用普通高中资助卡发放，并确保在新生入学前发放到学生手中。

　　【关键词】远程续贷

　　据河南省学生资助管理中心有关负责人介绍，生源地信用助学贷款属于国家助学贷款，全日制普通本专科学生(含第二学士学位、高职学生)每人每年贷款额度不超过8000元，全日制研究生每人每年贷款额度不超过12000元。生源地助学贷款续贷远程受理是县级学生资助中心现场受理的有效补充，学生可自由选择“资助中心现场签订合同”或“网上签订合同”申请办理方式。目前，我省远程办理仅适用于续贷借款学生。

　　远程办理续贷必须由借款学生本人操作，不能委托共同借款人或其他人办理。远程办理续贷学生的关键信息不得变更，如需变更身份证信息、就学信息等关键信息，应携带相关书面证明材料到县级学生资助中心现场办理。学生可以从系统中现有的共同借款人中选择一位，但不得新增共同借款人，如需增加新的共同借款人，学生和共同借款人需要到县级学生资助中心现场办理。

　　远程办理续贷的学生需要自备电脑及安装有支付宝APP的智能手机。借款学生使用电脑浏览器登录国家开发银行生源地助学贷款学生在线服务系统提交续贷申请，在远程受理过程中使用支付宝人脸识别功能进行身份认证。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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