《洛阳日报》长篇通讯《绘山 绘水 绘小康》引起热烈反响

8月11日，《洛阳日报》重磅推出8600余字的长篇通讯《绘山 绘水 绘小康》，全方位、多视角报道了洛阳市嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂建立写生基地、带领周边群众摘穷帽拔穷根的先进事迹。报道一经刊发，迅速在全市各界尤其是广大团员青年中引发热烈反响。

8月11日，《洛阳日报》重磅推出8600余字的长篇通讯《绘山 绘水 绘小康》，全方位、多视角报道了洛阳市嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂建立写生基地、带领周边群众摘穷帽拔穷根的先进事迹。报道一经刊发，迅速在全市各界尤其是广大团员青年中引起热烈反响。

张亚利生长在三合村，目睹了“手绘小镇”从无到有、不断变美的全过程，作为一名在校大学生，她深受感动。“亚珂哥不仅实现了创业梦，也拓宽村民的经营思路，助推三合村发展。他是村里的骄傲，也是我学习的榜样。毕业后，我也要回乡创业，为家乡发展贡献力量。”她说。

“冯亚珂‘第一单生意’受挫后，他没有退缩，继续前进，这种攻坚克难精神，正是我需要学习的。”洛阳师范学院美术与艺术设计学院学生刘梦阳一气儿读完冯亚珂事迹报道，表示广阔农村大有可为，作为大学毕业生，他要找机会深入农村，实现人生价值。

“我大学学的是艺术专业，毕业后开办了艺术培训班。作为一名创业人员，我深知创业之路的艰辛。”谢天今年30岁，在我市开办了一家艺术培训学校。创业初期，他也遇到过资金短缺的问题，也曾想过放弃。“冯亚珂有毅力，办事很果断，前一秒做决定，下一秒做准备。作为创业人员，我应该学习他的勇气和毅力。”他说。

34岁的卞利利是孟津县横水镇上院村人，回乡创业后，办起养兔场。近些年，村民在她的养兔场打工、学技术，实现增收致富。“写生模特、卖烤全羊……冯亚珂带动村民脱贫致富的思路很新颖。”读完长篇通讯，卞利利感同身受。她说，回乡创业是她选择的道路，不仅自己要闯出一片天地，也要为乡亲们撑起“致富伞”，“看了冯亚珂的故事，我找到了目标。带动更多村民走上致富路将是我不懈的追求。”

嵩县县委常委、宣传部部长吕海泳表示，留住绿水青山，聚住金山银山。三合村由一个深度贫困村变成“花墙黛瓦”的特色“手绘小镇”、3A级景区。冯亚珂的成功实践，三合村的成功蜕变，生动阐释了绿水青山就是金山银山的理念。三合村的变迁，是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，亿万中原儿女奋斗出彩、中原农村大地变迁发展的缩影和印证，也是嵩县脱贫攻坚的缩影。在决战决胜脱贫攻坚的征程中，嵩县广大党员干部奋战在一线，克难攻坚，有志青年返乡创业，带动乡邻自立自强，奋力脱贫，成功实现脱贫摘帽。在习近平生态文明思想的指引下，在乡村振兴战略的实施下，冯亚珂正在和乡亲们绘就一幅小康画卷，嵩县也正在奋力谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

团市委副书记李华敏认为，冯亚珂是在习近平新时代中国特色社会主义思想教育指引下成长起来的优秀青年代表，是新时代扎根基层、奋战脱贫攻坚一线，挥洒汗水、忘我奉献的有志青年的缩影。团市委将在全市广大青年中开展向冯亚珂学习活动，进一步发挥先进青年模范引领作用，引导广大青年自觉把个人追求融入全市发展大局中，做勤奋学习的进取者、做创业创新的先行者，以必胜信念高质量打赢脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会，为加快洛阳副中心城市建设贡献青春力量。（洛报融媒记者 何奕儒）