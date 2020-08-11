洛阳市规划馆人员招聘公告

洛阳市规划馆是集规划展示、科普教育、公众参与、特色旅游等多功能于一体的综合性展馆。位于洛阳市洛龙区文博路5号。因工作需要，洛阳市规划馆现委托洛阳市人社人力资源有限公司面向社会，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，拟公开招聘场馆讲解员及安保主管人员。

洛阳市规划馆是集规划展示、科普教育、公众参与、特色旅游等多功能于一体的综合性展馆。位于洛阳市洛龙区文博路5号。因工作需要，洛阳市规划馆现委托洛阳市人社人力资源有限公司面向社会，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，拟公开招聘场馆讲解员及安保主管人员。

一、招聘岗位

(一)此次面向社会公开招聘3人，其中：

场馆讲解员2名

行政人员1名。

(二)岗位说明：场馆讲解员主要负责参观场馆讲解及接待工作，行政人员主要主要负责公文撰写、党建以及辅助场馆运营等相关工作

(三)场馆讲解员岗位要求

1.年龄28岁以下(1992年6月31日后)大专及以上学历。

2.女性。身高160cm以上。

3.五官端正、身体健康、举止大方得体、性格活泼，积极向上、具有较强的语言表达能力和应变能力，吃苦耐劳，亲和力强。

4.以下人员同等条件下可优先考虑：

(1)播音主持，规划，历史，汉语言文学，商务礼仪等相关专业毕业。

(2)能熟练运用一门以上外语者。

(3)持有教师资格证，普通话二级甲等以上等级证书。

(4)有过主持，讲解，授课，礼仪培训等相关经验。

(5)具有大型活动的策划和组织经验者。

(四)行政人员岗位要求

1.年龄35周岁以下(1985年6月31日后)。

2.本科及以上学历，文学类、马克思主义理论类专业优先。

3.中共党员优先

4.一年以上工作经验。

5.具有一定的文字写作能力，能熟练使用电脑，熟练操作办公软件。

6.遵纪守法，品行端正，爱岗敬业，乐于奉献，较强的团队合作意识，自愿从事综合辅助类工作，服从组织安排。

(五)有下列情形之一的，不得参与报名：

1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员、受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员。

2.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员。

3.在读的学生，未毕业、未取得相关毕业证书的人员。

4.按照国家、省有关规定，尚在最低服务年限内的机关、事业单位正式在编工作人员;现役军人。

5.不符合招聘岗位条件要求的人员。

(六)面试

1.讲解员岗位面试采用自我介绍、抽签文稿讲解、抽签主题演讲，满分100分。

2.其它岗位面试采取结构化面试方式进行，满分100分。

3.面试时间、地点另行通知，参加面试时必须同时携带准考证和有效身份证。

(七)统一地点进行体检

1.体检标准原则上参照人社部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)的规定进行。

2.考生总成绩相同的，政治面貌为中共党员的优先聘用；同为中共党员，面试成绩高者优先聘用；面试成绩相同者，学历层次高者优先聘用。

3.体检所需费用由考生个人承担。

二、聘用形式

1.体检合格者为拟招聘的洛阳规划馆派遣人员，拟招聘人员名单在洛阳人社人力资源有限公司进行公示，接受社会各界监督。

2.公示期满无异议的：

(1)讲解员由洛阳市规划馆统一进行岗前培训，培训合格者由洛阳市人社人力资源有限公司组织签订劳动合同，未按要求签订劳动合同的，视为自动放弃聘用资格。

(2)其它岗位人员试用期为一个月，期满后由洛阳市人社人力资源有限公司组织签订劳动合同，未按要求签订劳动合同的，视为自动放弃聘用资格。

三、工作时间

开馆日(周二至周日)9:00—17：00

四、工资福利待遇

实行月薪制，工资待遇为基本工资+五险+绩效工资；带薪年假，每周双休。缴纳社会保险按照社会保险法的有关规定执行。

五、纪律与监督

报考人员必须按照有关通知要求，在规定时间参加报名、笔试、面试、体检否则均视为自动放弃招聘资格。招聘实行诚信原则，即报考者要对自己所提交信息的真实性、完整性负责，凡发现弄虚作假和违反考试、招聘纪律的，一律取消招聘资格。

此次招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，主动接受社会各界的广泛监督，确保招聘工作公开、透明。

六、报名方式

发送报名表、毕业证或相关学历证明、身份证至邮箱lyrsrlzpbm@163.com，报名截止至8月13日12点整，报名表请点击阅读原文获取。

七、其他注意事项

请仔细阅读各项，资格审核贯穿报名阶段全程，最后以电话或短信通知为准，通知时间预计在8月13日下午进行通知，8月14日周五进行面试。

洛阳市人社人力资源有限公司

2020.8.11

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