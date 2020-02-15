昨日，全市影响营商环境执法司法突出问题集中专项整治工作会议召开，贯彻落实全省相关会议精神和市委指示要求，部署我市集中专项整治工作。 昨日，全市影响营商环境执法司法突出问题集中专项整治工作会议召开，贯彻落实全省相关会议精神和市委指示要求，部署我市集中专项整治工作。 市委常委、政法委书记娄会峰强调，全市政法机关要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实提升政治站位，深化思想认识，正视问题短板、清除顽障痼疾、抓好整改落实，为打造良好的法治化营商环境提供完善的执法司法保障。要结合以案促改和政法队伍教育整顿等专项活动，畅通信访举报渠道，广泛征求意见建议，深入查摆、找准找实影响我市营商环境执法司法突出问题。要加强组织领导，细化机制措施，建立问题清单，深刻剖析原因，坚持边查边改、立行立改，落实监督措施，严格督查问责，将压力传导到执法办案第一线，确保专项整治工作取得实效。要聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，紧紧围绕市委中心工作，深入开展作风建设“四问”对照检查，克服“三种心态”，强化“三种精神”，针对影响营商环境执法司法突出问题开展常态化治理，落实好全市政法系统16条工作举措，切实维护市场主体合法权益，全面提升执法司法质效，为加快副中心城市建设贡献政法力量。(记者 申利超 通讯员 王伏牛)