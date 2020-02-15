栾川县重渡村：庞家父子小康路上的“四级跳”

“截至目前，今年俺家的营业额大约有40万元。”11日上午，庞英雷说出这个数字的时候，嘴角微微上翘，又迅速收了回来，似乎要掩饰自己的喜悦，但就在那一瞬间，幸福还是在他的脸上显现出来。

庞英雷在栖迟玖宿

“截至目前，今年俺家的营业额大约有40万元。”11日上午，庞英雷说出这个数字的时候，嘴角微微上翘，又迅速收了回来，似乎要掩饰自己的喜悦，但就在那一瞬间，幸福还是在他的脸上显现出来。

好一个40万元！无论是谁，当腰包鼓起来，过上富足生活的时候，幸福都是无法掩盖的。何况，庞英雷还是一个农民。

庞英雷是栾川县重渡沟管委会重渡村人，今年30岁。他的幸福，来自于家里的精品民宿——栖迟玖宿。

栖迟玖宿，是庞英雷一家辛辛苦苦干出来的。

让时光回到20多年前。

那时候，重渡村还很穷，全村只有300多亩耕地，且八成以上“挂”在山坡上。老百姓靠砍几捆竹子、种几垄玉米维持生计，人均年收入不足400元。

1999年，在潭头镇副镇长马海明的带领下，重渡沟风景区开发成功。当年，庞英雷才9岁，用当地话说，还是一个“娃子蛋儿”。

村子虽然变成了景区，但当时很多村民并不认为有多少“油水”可捞。庞英雷的父亲庞西岳是个活泛之人，敢为人先，在家里搭起一个小竹屋，开了全村第一家饭店。

“说是饭店，其实也就卖碗面条而已。”庞英雷说，他清楚地记得，一碗面条卖一两块钱，一天下来，竟然也挣了100多元，父亲高兴得合不拢嘴，“父亲就说，依靠乡村旅游，肯定能过上好日子”。

重渡沟风景区泉水丰沛、风景秀丽，不少城里人来到这里，享受田园生活。尝到甜头的庞西岳一家，第二年就把自家改成了农家宾馆，再一次走在了人前头。

“15块钱，管吃管住。”庞西岳说，那个时候，他的农家宾馆是三间瓦房，摆上十来张床，铺上白床单，置办一些洗漱用具，虽然简陋，但是干净整洁，“农味儿”十足，颇受游客青睐。

业界有这样一个说法：旅游看两川，省级看四川，县级看栾川。这些年，栾川县大力发展旅游业，以乡村旅游带动百姓脱贫致富，群众得到不少实惠。庞英雷家由“竹屋饭店”发展到“瓦房宾馆”，后来又盖起楼房，开起了农家乐。在这里，游客可以吃农家饭、住农家院、观农家景、购农家物、享农家乐。

一转眼，20多年过去了，当年的小伙子庞西岳，如今已是53岁的中年大叔。长江后浪推前浪，儿子庞英雷接过接力棒，成为家里的顶梁柱。

庞英雷年轻，有文化，有见识，也有想法。去年，在他的努力下，投资300万元的栖迟玖宿拔地而起。

“走在前才能赚到钱，才能不被淘汰。”庞英雷说，这几年，住精品民宿成为有钱人高品质生活的“标配”，火爆异常，他决定赶这个潮流。

去年6月底，庞英雷家的精品民宿建成迎客。置身其中，低的草、高的树、红的花，还有青砖绿瓦，宛若步入园林一般，怎一个“美”字了得！

庞英雷说，虽然当年开业较晚，但依然挣了40多万元。今年的生意肯定要好于去年，目前正值暑期，是重渡沟旅游的旺季，他家的精品民宿依旧一房难求。

在重渡村，类似的精品民宿，这些年犹如雨后春笋，一个个“破土而出”。“精品民宿的增多，从一个侧面表明村民的精品意识不断增强，精致生活的大门正在开启。”重渡沟风景区总经理刘海峰说。

从“竹屋饭店”“瓦房宾馆”到农家乐，再到如今的精品民宿，庞英雷一家经过了“四级跳”，步入了小康生活。

11日，由中央广播电视总台财经节目中心主办的大型融媒体活动《走村直播看脱贫》节目组走进重渡村，庞英雷成为镜头里的主人公之一。(记者 李三旺 通讯员 侯豫炯 李秀一 文/图)